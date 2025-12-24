¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡×¥¢¥á¥ê¥«¤Ë2100²¯±ßÄ¶¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤â¤¿¤é¤¹ ¨¡ ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶È¤ËÇüÂç¤Ê±Æ¶Á
¤ÎÂç¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡×¡Ê2016-¡Ë¤¬¡¢¥·¥êー¥º³«»Ï°ÊÍè¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç14²¯¥É¥ë¡ÊÌó2,180²¯±ß¡Ë¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
3Éô¹½À®¤Î¥·ー¥º¥ó5¤Ç´°·ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹5¡×¤ÏVOL1¡ÊÂè1～4ÏÃ¡Ë¤ÎÇÛ¿®¤«¤é1¥«·î¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤ËÁ´¥·ー¥º¥ó¤ÎÎß·×»ëÄ°¿ô¤¬12²¯²ó¤òÆÍÇË¡£¤³¤ì¤Ï¥·¥êー¥ºÁ´ÂÎ¤Î»ëÄ°²ó¿ô¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¦¥§¥ó¥º¥Çー¡×¤ä¡Ö¥¤¥«¥²ー¥à¡×¤ò¤â¾å²ó¤ë¡¢Netflix»Ë¾åºÇÂ¿¤ÎµÏ¿¤È¤Ê¤ë¡£
ËÜºî¤Ï»ëÄ°ÌÌ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»º¶ÈÁ´ÂÎ¤Ë¤âÇüÂç¤Ê²¸·Ã¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¿¡£2016Ç¯°Ê¹ß¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡×¤ÏÊÆ¹ñÆâ¤Ç8,000°Ê¾å¤ÎÀ©ºî´ØÏ¢¸ÛÍÑ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎGDP¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ë¤Ë14²¯¥É¥ë¤ò¹×¸¥¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢¼ç¤Ê»£±ÆÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥¸¥çー¥¸¥¢½£¤Ç¤Ï¡¢2,000¼Ò°Ê¾å¤Î¥Ù¥ó¥Àー¤¬À©ºî¤Ë´ØÍ¿¤·¡¢Æ±½£GDP¤Ø¤Î¹×¸¥³Û¤Ï6²¯5,000Ëü¥É¥ë¤ËÅþÃ£¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£GDP¤Ë¤â5²¯¥É¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²»³ÚÌÌ¤Ç¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤âÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤À¡£¥·ー¥º¥ó4¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥±¥¤¥È¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¤Î³Ú¶Ê¡ÖRunning Up That Hill¡×¤Ï¡¢¥ê¥êー¥¹¤«¤é38Ç¯¤ò·Ð¤Æ½é¤á¤ÆÁ´ÊÆ¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¡£¥á¥¿¥ê¥«¤Î¡ÖMaster of Puppets¡×¤â¡¢½é¤á¤Æ±Ñ¹ñ¥È¥Ã¥×10¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£¥·ー¥º¥ó5¤Ç¤â¤½¤Î¸ú²Ì¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¥À¥¤¥¢¥Ê¡¦¥í¥¹¤Î¡ÖUpside Down¡×¤¬1,250¡óÁý¡¢¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ëー¤Î¡ÖI Think We¡Çre Alone Now¡×¤¬880¡óÁý¤È¡¢¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¿ô¤¬Âç¤¤¯¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢´ØÏ¢½ñÀÒ¤ä¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î½ÐÈÇÊª¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤À¤±¤ÇÎß·×ÈÎÇä¿ô310ËüÉô¤òÆÍÇË¡£ÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖStranger Things: The Experience¡×¤Ï2022Ç¯¤Î¥¹¥¿ー¥È°ÊÍè¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É¤Ç±ä¤Ù85Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥·ー¥º¥ó5¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³Æ¹ñ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Á°Æüëý¤òÉÁ¤¯ÉñÂæ¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡§¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥·¥ã¥É¥¦¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ï2023Ç¯¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¥¨¥ó¥É¤Ç½é±é¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¤Ë¤â¿Ê½Ð¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥È¥Ëー¾Þ4ÉôÌç¡¢±Ñ¹ñ¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥ô¥£¥¨¾Þ¤È¥¢¥¦¥¿ー¡¦¥¯¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥µー¥¯¥ë¾Þ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì2ÉôÌç¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ºîÃæ¤Ç¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ê¥ß¥êー¡¦¥Ü¥Óー¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë¤Î¹¥Êª¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ÎäÅà¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¨¥´¡ÊEggo¡Ë¡×¤Ï¡¢2017Ç¯Âè4»ÍÈ¾´ü¤Ë14¡ó¡¢2018Ç¯1～4·î´ü¤Ç9.4¡ó¤ÎÇä¾åÀ®Ä¹¤òµÏ¿¡£ºîÃæ¤ÇÉÑÈË¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Æー¥Ö¥ë¥Èー¥¯RPG¡Ö¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¥º¡õ¥É¥é¥´¥ó¥º¡×¤Ø¤Î´Ø¿´¤â¡¢¥·¥êー¥º³«»Ï°Ê¹ß673¡óÁý²Ã¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡×¥·ー¥º¥ó5¤ÎVOL 1¤Ï¡¢ÇÛ¿®¤«¤é25Æü´Ö¤Ç1²¯260Ëü²ó¤Î»ëÄ°¿ô¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£12·î26Æü¤ÎVoL 2¡ÊÂè5～7ÏÃ¡Ë¡¢1·î1Æü¤Î¥Õ¥£¥Êー¥ì¡ÊÂè8ÏÃ¡ËÇÛ¿®¸å¤Ë¤µ¤é¤Ë»ëÄ°¼Ô¿ô¤ò¿¤Ð¤·¡¢2026Ç¯Âè1»ÍÈ¾´ü¤Ë¤ÏÎòÂå¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°Æþ¤ê¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦ 5¡×VOL 1¡ÊÂè1～4ÏÃ¡Ë¤Ï11·î27Æü¤è¤êÇÛ¿®Ãæ¡£VOL 2¡ÊÂè5～7ÏÃ¡Ë¤Ï12·î26Æü¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥£¥Êー¥ì¡ÊÂè8ÏÃ¡Ë¤Ï2026Ç¯1·î1Æü¤ËÇÛ¿®Í½Äê¡£
