「シャドバWB」とアニメ「葬送のフリーレン」がコラボ決定！新カードパック「花酔遊戯」の新カードも先行公開
【「Shadowverse: Worlds Beyond」×アニメ「葬送のフリーレン」】 12月29日～ 開催予定
(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
Cygamesは、スマホカードゲーム「Shadowverse: Worlds Beyond（シャドウバース ワールズビヨンド）」の公式配信番組にて、12月29日から開始されるアニメ「葬送のフリーレン」とのコラボ情報や、新カードパック「花酔遊戯」の情報を公開した。
12月29日のメンテナンス終了後から、アニメ「葬送のフリーレン」とのコラボ開催が決定。「フリーレン」をはじめとするキャラクター達が「シャドウバース ワールズビヨンド」のゲーム内に登場する。
カードパック購入で稀に排出する特別なチケット「エクスチェンジチケット」には「フリーレン」が登場するほか、各種キャペーンの実施、購入特典付きカードパックセットの販売など、様々な施策が用意される。【【Shadowverse: Worlds Beyond × アニメ『葬送のフリーレン』】コラボ開催！】 【コラボ概要】
また、同日から追加となる新カードパック「花酔遊戯」収録の新カード7枚も先行公開。今回のカードパックには「Shadowverse」に登場していたキャラクター「アルカナゴッド」達に加え、「遊々花神」という新しい勢力が登場する。【【Shadowverse: Worlds Beyond】第5弾カードパック「花酔遊戯」】 【新カードパック「花酔遊戯」】
(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
(C) Cygames, Inc.