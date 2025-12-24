【「Shadowverse: Worlds Beyond」×アニメ「葬送のフリーレン」】 12月29日～ 開催予定

Cygamesは、スマホカードゲーム「Shadowverse: Worlds Beyond（シャドウバース ワールズビヨンド）」の公式配信番組にて、12月29日から開始されるアニメ「葬送のフリーレン」とのコラボ情報や、新カードパック「花酔遊戯」の情報を公開した。

12月29日のメンテナンス終了後から、アニメ「葬送のフリーレン」とのコラボ開催が決定。「フリーレン」をはじめとするキャラクター達が「シャドウバース ワールズビヨンド」のゲーム内に登場する。

カードパック購入で稀に排出する特別なチケット「エクスチェンジチケット」には「フリーレン」が登場するほか、各種キャペーンの実施、購入特典付きカードパックセットの販売など、様々な施策が用意される。

【【Shadowverse: Worlds Beyond × アニメ『葬送のフリーレン』】コラボ開催！】【コラボ概要】

また、同日から追加となる新カードパック「花酔遊戯」収録の新カード7枚も先行公開。今回のカードパックには「Shadowverse」に登場していたキャラクター「アルカナゴッド」達に加え、「遊々花神」という新しい勢力が登場する。

【【Shadowverse: Worlds Beyond】第5弾カードパック「花酔遊戯」】【新カードパック「花酔遊戯」】

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

(C) Cygames, Inc.