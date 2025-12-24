「ばけばけ」リヨ役話題の北香那、イメチェン姿にファン二度見「雰囲気変わる」「さらに美しく」
【モデルプレス＝2025/12/24】女優の北香那が12月23日、自身のInstagramを更新。ヘアカットとカラーでイメージチェンジした姿を公開した。
【写真】「ばけばけ」女優「可愛すぎて二度見」イメチェンで印象ガラリ
北は「カットカラーしてもらいました レイヤーが舞い戻って嬉しすぎる〜。そして明るめだけどナチュラルなヘアカラーに」とコメント。これまでの黒髪から、ナチュラルな茶色で顔回りにレイヤーが入った髪型へイメージチェンジした姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「似合ってる」「可愛すぎて二度見した」「雰囲気変わる」「おしゃれ」「さらに美しくなった」などと反響が寄せられている。
北は、現在放送中の連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）で島根県知事の娘・江藤リヨ役を好演。英語も堪能な才色兼備のお嬢様という役どころで注目を集めた。（modelpress編集部）
