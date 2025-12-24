BANDAI SPIRITS、「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ダンバイン (H.D.)」の詳細情報を12月25日に公開予定！
【ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ダンバイン (H.D.)】 12月25日 詳細情報公開予定 発売日・価格：未定
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ダンバイン (H.D.)」の詳細情報を12月25日に公開を予定している。
本商品は、アニメ「聖戦士ダンバイン」に登場するオーラバトラー「ダンバイン」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「ROBOT魂」より立体化したもの。「H.D.」はHigh Density（高密度）を意味している。
今回同社公式Xアカウント「魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL」にて本製品の詳細情報が12月25日に公開することを告知しており、様々な武装を構える様子や、羽をはばたかせ空を舞うような姿を一足先に確認することができる。
立体デザインを追求する、ROBOT魂の“高密度(High Density)”シリーズとして完全新規造形で登場！- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) December 23, 2025
「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ダンバイン (H.D.)」
その商品詳細はいよいよ12月25日公開予定！
ご期待ください。#t_robot #聖戦士ダンバイン #ダンバイン pic.twitter.com/LRl7VfWGj8
(C)創通・サンライズ