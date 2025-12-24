MAX・LINA、映画館貸し切りでプロポーズされた過去 お相手の“正体”明かしスタジオ衝撃「怖い」
【モデルプレス＝2025/12/24】アーティスト・MAXのLINAが、23日放送の、日本テレビ系バラエティー番組「踊る！さんま御殿！！」（毎週火曜よる8時〜）の4時間スペシャル番組「年末爆笑さんま御殿！！おひとり様クリスマス 今年頑張った有名人祭」（※この日はよる7時〜）に出演。プロポーズされたエピソードを明かし、共演者から驚きの声が上がった。
【写真】MAX、美脚際立つSEXYドレス姿
この日のスタジオトークでLINAは「クリスマスにプロポーズをされたことがある」と告白。「その時は映画館をサプライズで貸し切ってくれて。映画が始まったと思ったら2人の馴れ初めみたいな…」とエピソード話すと周囲から「すごい！」「オリジナルムービー？」と驚きの声が上がった。
そして、ムービーの最後に「Will you marry me？（結婚してください）」とプロポーズの言葉が流れ、LINAは「イエス」と返事をしたという。しかし「その後日に結局その方が既婚者だった」と明かすと、周囲は「怖い！」と驚愕。LINAは相手が既婚者であるのをずっと知らなかったと語った。
また、その男性の両親が亡くなっていると聞かされていたLINAは「結婚が決まったから挨拶しに行きたいってお墓に連れて行かれたんですよ」と回想。だが、その後日に「両親が生きていた」と明かすと共演者は「詐欺師だ」とリアクション。「誰のお墓だったんですか？」と聞かれたLINAは「私も誰のお墓だったか分からなくて…」と話していた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】MAX、美脚際立つSEXYドレス姿
◆LINA「映画館を貸し切ってくれて…」プロポーズされた過去を告白
この日のスタジオトークでLINAは「クリスマスにプロポーズをされたことがある」と告白。「その時は映画館をサプライズで貸し切ってくれて。映画が始まったと思ったら2人の馴れ初めみたいな…」とエピソード話すと周囲から「すごい！」「オリジナルムービー？」と驚きの声が上がった。
◆LINA、プロポーズしてきた男性の正体を明かしスタジオ驚愕
そして、ムービーの最後に「Will you marry me？（結婚してください）」とプロポーズの言葉が流れ、LINAは「イエス」と返事をしたという。しかし「その後日に結局その方が既婚者だった」と明かすと、周囲は「怖い！」と驚愕。LINAは相手が既婚者であるのをずっと知らなかったと語った。
また、その男性の両親が亡くなっていると聞かされていたLINAは「結婚が決まったから挨拶しに行きたいってお墓に連れて行かれたんですよ」と回想。だが、その後日に「両親が生きていた」と明かすと共演者は「詐欺師だ」とリアクション。「誰のお墓だったんですか？」と聞かれたLINAは「私も誰のお墓だったか分からなくて…」と話していた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】