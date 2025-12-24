¿·ÅìÌ¾¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¡¡¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤Î¸Æµ¤¤«¤é´ð½àÃÍÄ¶¤¨¤ë¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡½Ð¡¡°¦ÃÎ
23ÆüÌë¡¢°¦ÃÎ¸©¿·¾ë»Ô¤Î¿·ÅìÌ¾¹âÂ®¤Ç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤¬¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸á¸å11»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¿·¾ë»Ô¤Î¿·ÅìÌ¾¹âÂ®²¼¤ê¡¦´çÊöÂèÆó¥È¥ó¥Í¥ë¤ÇÃæ·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¥È¥ó¥Í¥ë¤Îº¸Â¦ÌÌ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¤Ï¤º¤ß¤Ç±¦Á°¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Æ²£Å¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤Î¸Æµ¤¤«¤é´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¡¢·Ù»¡¤Ï¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç»³¸ý¾¼¹ÀÍÆµ¿¼Ô(65)¤ò¡¢¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢°ìÉô¶è´Ö¤¬8»þ´Ö°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£