【GRAND HEROES CROSSOVER FES】 イベント実施期間：2026年1月30日～2026年3月23日 会場：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO （〒101-0028 東京都千代田区神田花岡町1-1）

BANDAI SPIRITSは、2026年1月30日より開催する「GRAND HEROES CROSSOVER FES」の詳細情報を公開した。

「GRAND HEROES CROSSOVER FES」では国民的ヒーローが、一堂に会したスペシャルイベント。30年の歩みを刻むエヴァンゲリオンを核に、シン・ゴジラ、シン・ウルトラマン、シン・仮面ライダー、そしてガンダムシリーズなどが展示される。

開催記念品として「S.H.Figuarts ウルトラマン（シン・ウルトラマン）Special Edition」、「S.H.Figuarts 第1バッタオーグ／仮面ライダー（シン・仮面ライダー）」、「ROBOT魂 エヴァンゲリオン第13号機 -Exclusive Edition-」が展開される。

開催記念品

S.H.Figuarts ウルトラマン（シン・ウルトラマン） Special Edition

2026年2月 発送予定

価格：9,900円

S.H.Figuarts 第1バッタオーグ／仮面ライダー（シン・仮面ライダー）

2026年2月 発送予定

価格：11,000円

ROBOT魂＜SIDE EVA＞ エヴァンゲリオン第13号機 -Exclusive Edition-

2026年2月 発送予定

価格：9,900円

(C)2022「シン・ウルトラマン」制作委員会

(C)円谷プロ

(C)石森プロ・東映/2023「シン・仮面ライダー」製作委員会

(C)カラー TM ＆ (C) TOHO CO., LTD.

(C)創通・サンライズ