イベント「GRAND HEROES CROSSOVER FES」のキービジュアルが公開。開催記念品情報なども公開
BANDAI SPIRITSは、2026年1月30日より開催する「GRAND HEROES CROSSOVER FES」の詳細情報を公開した。
「GRAND HEROES CROSSOVER FES」では国民的ヒーローが、一堂に会したスペシャルイベント。30年の歩みを刻むエヴァンゲリオンを核に、シン・ゴジラ、シン・ウルトラマン、シン・仮面ライダー、そしてガンダムシリーズなどが展示される。
開催記念品として「S.H.Figuarts ウルトラマン（シン・ウルトラマン）Special Edition」、「S.H.Figuarts 第1バッタオーグ／仮面ライダー（シン・仮面ライダー）」、「ROBOT魂
開催記念品
S.H.Figuarts ウルトラマン（シン・ウルトラマン） Special Edition
2026年2月 発送予定
価格：9,900円
S.H.Figuarts 第1バッタオーグ／仮面ライダー（シン・仮面ライダー）
2026年2月 発送予定
価格：11,000円
ROBOT魂＜SIDE EVA＞ エヴァンゲリオン第13号機 -Exclusive Edition-
2026年2月 発送予定
価格：9,900円
#魂ストア にて2026.1.30～開催
(C)2022「シン・ウルトラマン」制作委員会
(C)円谷プロ
(C)石森プロ・東映/2023「シン・仮面ライダー」製作委員会
(C)カラー TM ＆ (C) TOHO CO., LTD.
(C)創通・サンライズ