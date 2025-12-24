近年、国や地域別の幸福度ランキングや「ウェルビーイング」という言葉が注目を集めています。この「幸福」というテーマについて、京都大学人と社会の未来研究院の内田由紀子教授は「自分たちが生きている文化・社会環境におけるウェルビーイングとは何かを問い、データを適切に解釈すべき」と語ります。今回は、内田教授が国際比較を通して日本社会における幸せの特徴を探った著書『日本人の幸せ―ウェルビーイングの国際比較』から一部を抜粋してお届けします。

つながりが多ければ多いほど良いのか？

つながりそのものを価値や資本として捉える考え方は、現代のソーシャルビジネスやＳＮＳの利用でも広がっていると思います。ＳＮＳは、つながりを通じて情報やサービスを交換する仕組みを提供し、それを経済的な価値に変換します。しかし、「つながりが多ければ多いほど良いのか?」という問いも重要です。

イギリスの人類学者ロビン・ダンバーの有名な研究によると、人間や動物の群れのサイズには、高次の認知処理を司る大脳新皮質の容量が関係していると推定されています。

霊長類の群れのサイズと脳の容量が相関しているという事実がわかったのですが、この相関関係をもとに予測値を計算してみると、人間の脳の容量から、人間が維持できると推定されるグループサイズを割り出せるというわけです。その結果は約１５０人とされています。この数値は「ダンバー数」として知られ、人間が安定した社会的関係を維持できる人数の目安とされています（Dunbar, 1992）。

ただし、現代社会では、人間はより大きな規模の集団で暮らしています。たとえば２０００人規模の会社で働いている場合、全員が一堂に会する機会はほとんどなく、部署やセクションごとに分かれて活動するのが一般的です。私たちは小規模なグループの中でつながりを維持しつつ、大規模な社会の中に入れ子構造をつくって社会関係を広げてきました。

関係性の「広がり」と「質」

ＳＮＳのようなデジタル空間では、より多くの人と接触できますが、相互フォロー関係は１００~２００人程度で安定しているという研究があります（Goncalves et al., 2011）（cはセディーユ付き）。これ以上の規模になると、情報処理が難しくなっていくというわけです。

私たちは多数の他者と「Ｎ次のつながり」でつながっているものの、直接的な社会関係を持つには限界があると言えるのでしょう。

私たちは日本人を対象に、関係性の「広がり」と「質」のどちらが幸福にとって重要であるのかを検討しました。結果としてはまずは所属するグループや人間関係の居心地の良さという「質」が幸福をもたらしていました。

しかし実は個人差もあり、開放的な社会関係をどんどんつくりたいタイプの人にとっては、知り合いが多いという「広がり」が幸福をもたらしているのだとわかりました（内田ら、2012）。

友達とはどのような存在か

令和５年度に小中学校で行われた全国学力・学習状況調査の結果を分析すると、友達との関係性が幸福に影響力を持っていることがわかりました。当たり前だろうと思われるかもしれませんが、大規模な調査でしっかりとこうした結果を示していくことは大切です。

実際友達がいれば学校にいくのが楽しくなるでしょうし、また、子どもたちに限らず友達関係が私たちの生活を豊かにしてくれることは確かです。しかし信頼関係のない友人グループや集団への所属は、私たちを息苦しくもさせます。



そもそも友達とはどのような存在なのでしょうか。私は数年前に「友達って何だろう」という素朴な疑問がテーマになったテレビ番組の取材を受けました。特に大人になってから「自分には友達と呼べる人がいるのだろうか」と悩む人が多いという事実をどう考えればよいのかという質問にこたえる必要がありました。

そういう質問を受けてからよくよく考えてみると、アメリカにいると、仕事仲間に対してColleague（同僚）という言い方をしますが、日本の同僚のニュアンスよりはもう少し仲間感がありますし、さらに職場の同僚の中でも特に親しい人については「良い友達でもある」と表現したりするなと思い当たりました。

しかし日本ではあくまで職場という「場」が重要であり、その「場」のルールに従えば、どれだけ親しくても社員同士は「同僚」「同期」「上司・先輩」「部下・後輩」という役割で表現され、気が合う上司や部下に対しても「友達」と表現するケースは少ないのではと思います。友達というのはフラットな、それこそ学校時代のクラスメートなどの狭い関係でのみ成立する、限定された使われ方をしているようです。それが友達という言葉が持つニュアンスの息苦しさや難しさにもつながっているかもしれません。

「友達」の定義

私たちの研究チームがコクヨと共同で行った日本、アメリカ、イギリス、台湾の比較では、他の三国と比べて日本の就業者は「社内に友達がいない」という回答が高くなっていました。近所の親しい人に対しても「ご近所さん」とは言いますが「友達」とはやはり言わない。

他方、子どもを通じた関係については「ママ友」などの用語が正式カテゴリーとして認められているようで、「幼稚園の保護者仲間」などと言ったりしません。とはいえ、「ママ友」が友達かと言えば、この特別な名称が示すように、純粋な友達とはまた違っているようです。親しさとは無関係に使用するケースもあるなど、実際には「保護者会で知り合った同僚」に近いカテゴリーです。

日本語あるいは日本の文化的コンテクストでは、大人になって学校というカテゴリーを離れた時に、いくら心を許して語り合う仲間がいたとしても「友達」とは表現せず、結果的に「私に友達はいるのだろうか」と自問するわけです。本来的にはたとえば「腹を割って話し合える」など、機能に基づいて友達を定義すればよいのではと思うのですが、日本のような「場」が強い社会では機能ではなく、役割・文脈によって定義されています。

以上のような考察をもとに、先の取材に対して、私は友達と呼んでいない人も実は友達の機能を持つ相手と考えればよい、という趣旨の話をしました。

