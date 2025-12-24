内閣府の「令和7年版高齢社会白書」によると、令和6年の労働力人口総数に占める65歳以上の者の割合は13.6%と、長期的に上昇傾向にあるそうです。この状況のなか、ジャーナリストの若月澪子さんは「年金だけでは暮らせず、働き続けざるを得ない高齢者が増えている」と語ります。そこで今回は、若月さんがさまざまなシニア高齢者へのインタビュー取材をまとめた『ルポ 過労シニア 「高齢労働者」はなぜ激増したのか』より一部引用・再編集してお届けします。

シニアが働き続ける動機

今の日本の労働現場におけるシニア労働者の立ち位置は、女性や外国人労働者と同等、あるいはそれ以下の極めて低い地位にある。

シニアには仕事の選択肢が少なく、賃金は低く、そして健康不安を抱えながら働く人も多い。それでも彼らが働くのはなぜなのか。

筆者は取材を始めた当初、シニアが働き続ける動機には「低年金」が大きく関わっていると考えていた。

ところが衝撃を受けたのは、60歳を過ぎても「子育てが終わらない」という現状を抱え、働き続けなければならないシニアが急増していた点である。

「終わらない子育て」の深刻度

たとえば、ある60代女性から聞いた話。

「成人した息子が仕事を辞めて実家にひきこもってしまい、生活費を稼ぐために60歳を過ぎて働きに出なければならなくなった。長年専業主婦をしていたためパソコンなどを使う仕事はできないので、清掃の仕事を始めた」

こちらはある70代女性。

「中学校の頃からひきこもり状態にある40代の息子がいる。70代の夫は年金生活に入っているが、三人で自宅にいて顔を合わせるのがつらい。家族内のトラブルを避けるために、私は今でも会社で庶務の仕事をしている」

今、日本において「ひきこもり」の問題は深刻度を増している。ひきこもりとは、厚生労働省の定義では、「様々な要因の結果として、就学や就労、交遊などの社会的参加を避けて、原則的には６か月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態のこと」を指している。２０２２年の内閣府の調査では、ひきこもりの人は全国に１４６万人いることがわかっている。同様に、高齢の親と暮らす独身の子どもの割合も、年を追うごとに増加傾向にある。

子どもの自立が遅れ、高齢の親が働き続けなければならない問題にはさまざまな背景がある。たとえば、子どもの教育費が想定よりも膨らんだため、定年退職後もフルタイムで働き続けなければ、教育ローンの返済が終わらないというようなケースがある。

またひきこもりになった子どもが高額な買い物をし続け、クレジットカードの返済に追われているシニアもいる。経済的に深刻な状況を抱えて、働かなければならないシニア世代の親が増加していることがわかってきたのだ。

自己表現の場を労働に求める

シニアが働き続けるのには、もう一つ大きな理由がある。それは働かなければ「社会から孤立してしまう」という問題だ。

生涯独身、あるいは子どもや孫世代と同居しないシニアが増え、高齢者の単身世帯、夫婦二人世帯が増加している。これもシニアの労働参加を後押ししていると考えられる。



地元の小学校で、パートでパソコンを教えているという、ある60代女性がこう語っていた。

「自分のイメージしていた老後は、子どもや孫に囲まれ賑やかに暮らしているはずだった。でも私は夫と離婚し、子どもは独立して家を出た。私は一人ぼっちで、今は働かないと誰かと話す機会もありません」

年金を受給し、貯金はほぼないに等しいというこの女性が働くのは、経済的な理由に加え、社会からの孤立を防ぐためでもあった。

アイデンティティーの行き場

１９７５年生まれの筆者は子ども時代に祖母と同居していたが、忙しい両親に代わって筆者を育て、生きる知恵を授けてくれたのは大正生まれの祖母である。彼女は家事の他に、戦争時代の暮らし、女の一生についてなど、孫に人生そのものを伝える役割を果たしていた。

かつてはこうした「知恵や経験の継承」が高齢者のアイデンティティーになっていたのだろう。

しかし高齢者は現役世代と同居しなくなり、独立して自らの生活を支えなければならなくなった。そして、彼らのアイデンティティーの行き場も失われている。今のシニアは自己を表現・開放する場を家庭ではなく、賃金労働に求めなくてはならなくなっている。

