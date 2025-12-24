音楽の都ウィーンのシンボル《シュテファン大聖堂》モーツァルトの結婚式や葬儀の地としても有名な大聖堂は、壁一面のステンドグラスが美しく輝く
133の国と地域を旅して、625ヵ所もの世界遺産を訪れている写真家・富井義夫さん。40年以上にわたって世界中を巡ってきた富井さんによる、『婦人公論』での新連載「世界遺産を旅する」。第8回は、「シュテファン大聖堂」をご紹介します
* * * * * * *
希代の芸術家が築いた
宗教と歴史と美の殿堂
オーストリア
いよいよ年の瀬が近づいてきました。街がイルミネーションで彩られると、わくわくしますし、同時に気持ちが急くような感じがします。
この時期になると思い出すのが、シュテファン大聖堂のクリスマスミサです。ベートーヴェンやシューベルトなど、多くの作曲家が活躍し、《音楽の都》と呼ばれるようになったオーストリアの首都ウィーン。
その街のシンボルとして聳え立つのが、大聖堂です。600年以上の歴史があり、戦火や疫病などの困難に見舞われるたび、民衆の心の支えとなってきました。かつてヨーロッパで栄華を極めたハプスブルク家の歴代君主が眠る墓所であり、モーツァルトの結婚式や葬儀が行われた場所としても有名です。
時空をさかのぼったかのような
不思議な気持ちに
12月25日、23時過ぎから始まったミサには、地元の参列者や観光客が大勢詰めかけていました。シャンデリアに照らし出された壁一面のステンドグラスが美しく輝くなか、パイプオルガンと聖歌隊によるクリスマス・キャロルが大聖堂内に響きわたります。
さらには特大の鐘も鳴らされ、その音がウィーンの街中に伝わっていくのです。著名な作曲家たちも、この地で祈りを捧げたのかと思うと、時空をさかのぼったかのような不思議な気持ちになりました。
海外を旅していると、数多くの祈りの場に遭遇します。どの宗教であっても、人々が平和や幸せを願い、静かに祈る姿は美しく尊いものです。来年こそ、世界中の人にとってよりよい年になることを願わずにはいられません――メリークリスマス！
世界遺産登録名／ウィーン歴史地区