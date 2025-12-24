ジェーン・スーさんが『婦人公論』に連載中のエッセイを配信。今回は「言論の行く末」。アメリカ留学時代、深夜トーク番組に国民の成熟した精神と文化を感じたというスーさん。ところが、今回のカーク氏暗殺事件では――。

* * * * * * *

チャーリー・カークの暗殺

9月10日、トランプ支持者の保守論客チャーリー・カークがアメリカの大学で学生との討論中に暗殺され、全米に激震が走った。首元を銃で撃たれる瞬間の動画は瞬く間にSNSで広まり、命の灯など一発の銃弾であっという間に消し去られてしまうのを私は目の当たりにした。

犯人が捕まる前にもかかわらず、トランプ大統領は左派の仕業だと怒った。カークの発言は過激で、合意のない性交渉や強姦による妊娠であっても中絶は常に間違いだと批判し、性的少数者の権利を否定し、銃規制に反対し、人種差別と受け取れる発言もお構いなしだった。にもかかわらず若者からの支持は絶大で、トランプ政権の復活に大きな影響を与えたと言われる。

9月17日、アメリカの人気深夜トーク番組『ジミー・キンメル・ライブ！』が、放送局であるABCから無期限の放送停止を言い渡された。事実上、番組ホストであるジミー・キンメルの粛清だ。

アメリカの地上波テレビ局にはいくつかの深夜トーク番組があり、たいていコメディアンがホストを務めている。政治風刺を含む時事ネタフリートーク、ゲストトーク、音楽ライブなどで構成され、毎晩放送されている番組も少なくない。つまり、アメリカ人の生活に根付いている。

大学時代にアメリカ留学し、深夜トーク番組に出会った。私の英語力や文化的背景に対する理解力では把握できないネタが多かったものの、政治や権力や人気者に対する皮肉のこもった、しかし一定の品位は保たれたトークに痺れた。それは知性の塊とも言えるもので、これを理解し共有し楽しめる、アメリカの成熟した精神と文化に憧れたものだった。

言論の行く末

キンメルの番組が突然放送中止になったのは、カーク暗殺についての彼のフリートーク部分が不適切であると、アメリカの放送局に絶大な影響力を持つ連邦通信委員会（FCC）のカー委員長が批判したのが発端だ。

キンメルはカークの死を茶化したわけではない。捕まる前から犯人が左派だと決めつけ、その証拠探しに躍起になったMAGA勢を茶化しただけだ。しかし、逮捕された容疑者の家族は共和党支持者で、容疑者が左派である証拠はなかなか出てこなかった。

キンメルの発言をどう取るかは人それぞれだが、アメリカには言論の自由を保障するアメリカ合衆国憲法修正第1条がある。よって、カークの過激な発言が法的に罰せられることはなかったのだ。キンメルの発言も深夜トーク番組の域を出たとは、私は思わなかった。しかし、事態は以前とは大きく変わってしまった。

大統領が気に入らない人物を名指しで批判するのには悪い意味で慣れっこになっていたが、トランプ大統領から任命されたカー委員長が、権力を笠に着て放送中止を仄めかし、数時間後にABCの親会社であるディズニーが自主的に番組の無期限休止を発表したのには大いにショックを受けた。追い打ちをかけるように、ヴァンス副大統領は、カークの死を称賛するような者が職場にいたら雇い主に報告するように、と発言した。そして現実に、カークの死を称賛したとは言えないレベルの発言をした教授やジャーナリストが解雇された。悪夢である。

エンターテインメントと言論の自由という点において、私にとって非常に重要なイシューなので、次号に続きます。

