年末年始にぴったり！ねんりん家の“初春のストレートバーム”♡

「ねんりん家」から年末年始の特別な期間にぴったりな『初春のストレートバーム』が登場！紅白の色合いが華やかなこのバームクーヘンは、国産桜葉の香りとともに、和の風味を楽しめる一品。贅沢な卵の風味とふわっとした食感で、心温まる新年のご挨拶やお年賀にもぴったりです。新年の始まりを祝う特別なご褒美として、大切な方への贈り物にも最適なアイテム♪

新春を彩る！紅白のバームクーヘン

「ねんりん家」の『初春のストレートバーム』は、紅白の二重の円(縁)が特徴的で、年始を華やかに彩ります。

外側は国産桜葉を練り込んだ桜色で、内側は贅沢に卵を使用してふっくら焼き上げた定番バームクーヘン。

桜風味の和の香りが広がるこのバームクーヘンは、新年にふさわしい上品な味わい。お祝いの席やお年賀にも最適な逸品です♪

贈り物にも最適！美しい包装と特別感

『初春のストレートバーム』は、見た目にも美しい包装が施され、贈り物としても大変人気です。水引をイメージした上品な包装紙が、贈る相手への思いをさらに引き立てます。

年末年始の贈答品として、また大切な人への特別なプレゼントにもぴったり。手に取った瞬間から、心温まる気持ちが広がります♡

「ふたつの年輪＜祝芽＞」で豪華なギフト

さらに、年末年始限定で販売される『ふたつの年輪＜祝芽＞』は、人気の『マウントバーム しっかり芽』と『初春のストレートバーム』のセット。

風味や食感の異なる二種類のバームクーヘンを一度に楽しめる豪華なギフトです。新年のご挨拶や大切な人へのお年賀にぴったりで、贅沢なひとときを演出します。

2025年12月26日～2026年1月3日までの期間限定での販売です♪

新年のご挨拶にぴったりなバームクーヘン



「ねんりん家」の『初春のストレートバーム』は、紅白の華やかな色合いと桜風味が新年にぴったりな特別なバームクーヘン。贈り物にも最適で、美しい包装がさらに上品さを引き立てます。

年末年始を彩るこの逸品は、贈答用として大切な人に届けるのはもちろん、自分へのご褒美にも最適です。ぜひこの機会に、ねんりん家の特別な味わいで新しい年を祝ってください♪