二つの結婚式

昭和36（1961）年、「むら田」入社から4年目の春に跡取り息子の悳次と結婚しました。修行先の永平寺から帰京後間もなくのことで、離れていた期間があった分お互いの気持ちが深まり、特に悳次の熱意に押し切られたかたちでした。

そもそも悳次にしてみれば、父親の眼鏡にかなった人でなければ結婚を許してもらえないと分かっていましたから、助手として務まっていた私に目が向いたのだと思います。

板谷の家では母がずいぶん心配顔でした。何しろ全く家風が違う。商家を支えていくことの苦労と、顔合わせで先代に会ってみると気難しそうな印象で、嫁として仕えていくことにも相当に苦労が多いのではないかと思ったようです。

それでも両親ともに私の意志を尊重して反対することはなく、祖父も吉祥（きっしょう）文の仙桃（せんとう）模様の帯を描いて祝福してくれました。この帯は今も大切に保管しています。

こうして順調に結婚式の準備が始まりましたが、間もなく先代が途方もないことを言い出しました。

実は先代は悳次の母である妻美代を数年前に病で亡くし、その後親しくしている女性がいました。その女性との再婚の式を、私たちの結婚式と同じ日に同じ日枝（ひえ）神社で挙げるというのです。あまりに思いがけない提案でしたが、私も悳次も抵抗しても無駄なことは分かっていました。

当日、私は白無垢をまとい、悳次と三々九度を交わしました。けれど神主さんはそのすぐ後に、今度は大分年のいった新郎新婦のために祝詞（のりと）を上げることになったのです。内心は相当困惑しておられたと思います。

式の後、銀座の「東急ホテル」で披露宴を開き、私は先代がこの日のために腕を振るった振袖に着替えました。竜巻絞（たつまきしぼり）に若松をあしらい、ところどころに繍（ぬいとり）を施した先代ならではの独創的な振袖です。

悳次は、小柄で細身、目鼻立ちもぼけた私が着こなせるのか案じていましたが、意外に調和したようです。この振袖はずっと後に長男の嫁、そして長女がやはり結婚式で着ましたが、帯によって表情が変わり、着る者の個性を引き出すのは先代ならではの仕事と感じます。

披露宴には東京の主だった呉服関係者をお招きしていました。皆さん、もちろん、悳次と私の結婚式だと思ってお出でになったところに、いきなり「私たちも、今日、式を挙げました」と先代の再婚が発表されました。皆さん腰を抜かすほど驚いておられましたが、とにもかくにもこうして異例ずくめの結婚式は終わりました。

新婚旅行は瀬戸内の小豆島（しょうどしま）へ。当時、人気の新婚旅行先でした。そして東京へ戻って来た私たち夫婦には大きな大きな試練が待っていました。



店を継ぐ

結婚と同時に私たち夫婦は先代から店を引き継ぎました。悳次は晴れて「むら田」六代目店主となった訳ですが、実はそうと落ち着くまでには人生を賭けたと言っても言い過ぎではないほどの厳しい一幕がありました。と言うのも、先代が、京都出身の後妻さんとともに向こうで新たなむら田を始めると言い出したのです。

この話が出た時、私も悳次もむろん耳を疑う思いでした。何しろこちらの店は知人の税理士さんに譲渡するつもりだというのです。つまり、先代は、息子には店を回していくことなど出来っこないと決めてしまっているのでした。

しかもその税理士さんがきもの好きの方ならまだしも、まったく趣味も知識もなく、店をだめにしてしまうことが目に見えていました。これはどうやっても受け入れることの出来ない話でした。

私たちは先代にかけ合い、何とか自分たちに店を継がせてほしいと訴えました。先代の意志は固く、はじめはまったく耳を傾けようとはしませんでしたが、私たちにもあきらめるという選択肢はありませんでした。

粘り強く二人で必死に訴え続けた結果、先代も渋々折れることになりましたが、ただ一つ条件がありました。

――あき子が必ず店に立つこと

もちろん、私は最初からそのつもりでした。けれど私を育ててくれた先代からこうして言い渡されたことは、やはり私の心にはかりしれない影響を与えたと思います。一生、店に立つこと。私もそう決めてしまいました。

こうして私たちは何とか店を継ぐことが出来ました。けれどただそれだけ。手元はないない尽くしでした。

何しろ先代が大半の在庫を京都に持って行ってしまったために商品はほとんどなく、仕入れようにもまったく資金はありません。先代のきものを愛してくださっていたお客様の中には、当然、離れていく方もいらっしゃいました。

八方塞（ふさ）がりで銀行に借金するしかない状況でしたが、その時、先代には見えていなかった悳次の長所が力を発揮しました。そう、彼は人に好かれるのです。

学生時代の同級生が資金援助を申し出てくれました。本当に純粋な友情からの申し出で、何しろ全面的にその方の資金を借りて事業をするのに、「社長はやっぱり悳ちゃんがいいよ」と、決して経営権を握ろうとはしないのです。

こうしてまったくのゼロから、新しい、私たちのむら田が始まりました。無我夢中で夫婦二人力を合わせ、店はやがて二年ほどで軌道に乗っていきました。

