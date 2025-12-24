身近な人に看護・介護が必要になったとき、みなさんはどこに相談しますか？総合的な相談先として、主治医の所属機関を問わず、活用できるのが「訪問看護ステーション」です。その地域に開かれた独立した事業所である「訪問看護ステーション」に、黎明期から関わり、自ら起ち上げた「桂乃貴メンタルヘルスケア・ハートフル訪問看護ステーション中目黒」で、自分自身も看護に当たるのが渡部貴子さん。自らの経験を元に、介護や看護で困っている方への質問・疑問に答えてもらうのがこの連載です。第26回目は、「書くことで癒される！ズボラで出来る「ジャーナリング」のススメ」についてです。（構成：野辺五月）

まず知ろう！ジャーナリングとは？

今回はQ&Aでこれまで何度か取り上げてきた「言語化」「書いてみて、気持ちを軽くする方法＝ジャーナリング」について、まとめてみたいと思います。本格的なやり方は調べれば専門書含めて色々でてきますが、「おとなの相談室流」ということで、なるべく簡単に3ステップで完了するようにアレンジしています。「ズボラで出来るジャーナリング」をぜひ試してください。

ジャーナリングは「書く瞑想」とも言われ、一定時間ありのままの気持ちを書き出すことで思考を整理して、自分の内面を深く理解し、ストレスを軽減する「セルフケア手法」です。

自分の心の不調はどこから来ているのか？どうして気持ちが落ち込むのか？どうすれば不安が和らぐのか？それらを知るために重要な手引きになります。

人は過去のこと・苦しかったことや辛いことに囚われたり、他人と比べてしまったり、将来へのネガティブな流れを考えてしまうと、考えすぎで脳が疲れてしまう特性を持っています。

これはごくごく普通のことです。その思考のぐるぐるを手放して、一瞬一瞬に集中して、無理をせず動けるようになるために、「書き出す」ということはとても重要なのです。紙に文字として書き出すことで、頭の中の雑音を外に追い出すデトックス効果があると考えると、取り組みやすいかもしれません。

「でも、何を書けばいいの？」「ジャーナリングってどうやってやるの？」という初心者のために、ざっくりと3ステップで見ていきましょう。

願望を知るために「役割」を考えよう

ジャーナリングの入門書を調べると、「目標や振り返りを書く」と説明されていることが多いです。けれど、いきなり明確に全てを言葉にするのは、難しく感じる人もいるでしょう。「願望って何？」「どうなりたいの？」と自問自答するのに疲れてしまう人も……。

そこを簡単にするために、まず自分の役割を考えてみましょう。

例えば「母として」「父として」「息子として」「娘として」のような家族に対する役割。「上司として」「部下として」「管理職として」「社長として」「仲介者として」ビジネスでの役割もあります。地域での役割や、グループでの役割、趣味の人間関係があればその中での役割……それぞれの役割に対して、どうなりたいかを考えていくことが大切です。

例えば「どういうお父さん・お母さんでいたいのか、どうなりたいのか」という願望。「どういう上司になりたいか？会社でどういうふうにありたいのか」という願望。希望する状態を、役割別で考えていきましょう。



イメージ（写真提供：Photo AC）

＜例：役割と願望＞

●「上司として」： 意見を尊重し、部下が安心して発言できる環境を作る人

●「趣味のグループの仲間として」： いつも楽しく、明るい雰囲気を作れる人

●「自分自身に対して」： 毎日穏やかで、朝スッキリ目覚められる人

場所によって「見せる顔が同じではない」のは当たり前なので、それぞれについての「願望」を考えていきましょう。全てを一緒くたに考えると疲れるので、気を付けて！これがジャーナリングのファーストステップです。

「なんでそうなりたいのか？」理由を考えよう

次のステップは、先ほどの役割に対しての目的の分析です。「なんでそうなりたいのか？」をそれぞれ考えて書いてみましょう。



イメージ（写真提供：Photo AC）

ジャーナリングで大切なのは「素直に思考を書いていく」ことなので、いきなり理路整然とさせる必要はありません。「だってそうしたいから」「なんとなく」という理由でも、まずは構いません。書いた理由が漠然としていても、そこで立ち止まらずに、さらに「なぜ？」「どうして？」と自分に問いかけながら、掘り下げていくという行程も大切です。

＜例：願望に対する理由＞

● 「意見を尊重する上司になりたい」→ なぜなら、「昔、自分の意見を頭ごなしに否定されたのが嫌だったから」「部下の才能を潰したくないから」

● 「毎日穏やかな自分でいたい」→ なぜなら、「家族に八つ当たりしたくないから」「自分の健康を維持したいから」

理由を探る中で、あなたが無意識のうちに大切にしている「価値観」が見えてきます。

注意したいのは、「何故なのか？」「どうしてなのか？」と「願望」がどう結びついているのか？歪んでいないか？です。

ここで言う「歪み」とは、「誰かの目を意識した、本当は自分が望んでいない理由」のことです。例えば、「出世したい」という目標の理由が「親を喜ばせたいから」や「周りにすごいと思われたいから」といった外からの承認が目的になっていないか？という点です。このように「何故」が自分の核とズレていると、せっかく目標を立てても達成しませんし、達成したとしても満たされません。

逆に言えば、ここで「あれ？本質的に願っていることって……？」「もしかして？」と別の欲求に気づいてもかまわないのです。上の例であれば、誰かに褒められたいという欲求に気づくかもしれません。あるいは明確に認められたい人がいる可能性もあります。 そのときは「そうだったんだ」と全て否定せずに受け止めていくこと、その為の方法が別にないか考えていくことが大切です。

「何で」なのかが明確な方が、自分の欲求・状態・考え方に対しても、理解が深まりやすいです。自分の中にある核＝価値観、考え方……この真の価値観に素直に向き合うことこそが２番目のステップなのです。

最後に残るのはアクションプラン！

まず役割を分解してそれぞれの願望・目的を書き、次に理由を考えることで「自分の価値観」を知り、ベースと向き合い、そこが整った後に、はじめて「アクションプラン」に取り掛かります。これも、それぞれの役割に対して実施していくことが非常に大切です。終わったら、そのアクションプランに対して、毎日振り返りをしましょう。

＜例：アクションプラン＞

●「上司として」： 「部下の意見を聞く前に、自分の意見を口に出さない」

●「自分自身として」： 「夜11時までにスマホを寝室に持ち込まない」

此処で、できれば「今日やったことはよかったか？」「もっといい方法はなかったか？」を書いていくのですが……今回お勧めしているのは、ズボラで出来るジャーナリングなので、その手前までで十分です。アクションプランまで書き出してみてください。

特に重要なのは2番目のステップですね。自分の核となる「価値観」に光を当てるこの作業を丁寧にできれば、後は比較的簡単だと思います。反対に、ここがしっくりこないとただの妄想で終わってしまいます。

そのため、なるべく綺麗に整えずに思ったことをどんどん書いて、自分を知っていくようにしましょう。ジャーナリングはモヤモヤしているなという方にも、年末年始で考え方を整理したい方にも是非トライしてほしいです。