SUPER EIGHT横山裕（44）が、23日放送の日本テレビ系特番「年末爆笑さんま御殿!!おひとり様クリスマス 今年頑張った有名人祭」（午後7時）に出演。メンバー村上信五の政界進出を懸念した。

この日は大阪府知事の吉村洋文氏も出演。「今回吉村さんに、イベントとして大阪御堂筋の『ランウェイ』呼んでいただいたんですけど」と、グループで「御堂筋ランウェイ2025」に出演したことを振り返った。続けて「そこで吉村さんと村上が長めの握手してました」と2人の間に意味深なやりとりがあったと報告した。

横山は「村上にお前政治とか興味あるんやんな？とか言うたら『ないない！』って言うんですけど、『あるある！』にしか見えない。全部逆にしか見えへん」と村上に野心が見えると指摘。「この前も大学で講演したりとか。分かんないんですよ、あいつが」と方向性に困惑した。

明石家さんまが「（政界に）行きたいのんちゃうか？番組なんか見てると、たまにちょっとしたこと語っとるぞ」と村上について話すと、横山は「そうなんです！あいつ最近めっちゃ語ってるんですよ！」。吉村氏も「控室とか行ったら結構真面目な話するんで。連立組もうかな」とジョークを飛ばすと、横山は「俺、笑えないっす」と険しい表情を作って笑いを誘った。