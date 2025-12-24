±ÛÇµ¥ê¥å¥¦¤¬¸ì¤ë¡ÖÆüËÜ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÄêÈÖ¥½¥ó¥°¡×ËèÇ¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç²Î¤¤Â³¤±¤ë°ì¶Ê¤Ï¡Ä
100Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÎò»Ë¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¾ï¤Ë¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¡Ö¥¿¥«¥é¥Å¥«¡×¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç³ÆÁÈ¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ò¤Þ¤È¤á¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯Â¸ºß¤¬¡ÖÁÈÄ¹¡×¡£»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç·îÁÈ¤ÎÁÈÄ¹¤òÌ³¤á¤¿±ÛÇµ¥ê¥å¥¦¤µ¤ó¤¬¡¢ÊõÄÍ»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤ä³Ø¤Ó¡¢Æü¾ï¤òÄÖ¤ê¤Þ¤¹¡£Âè114²ó¤Ï¡Ö¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯¤ÎÅìµþÊõÄÍ·à¾ì¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Ï¡Ä
* * * * * * *
¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö
°ìÇ¯¤Ç°ìÈÖ³¹¤¬²Ú¤ä¤°µ¨Àá¡£
¥·¥ç¡¼¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÏÀÖ¤ÈÎÐ¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÁõ¾þ¤ËºÌ¤é¤ì¡¢Æü¤¬Êë¤ì¤ë¤È³¹Ï©¼ù¤¬°ìÀÆ¤Ëµ±¤¯¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬¶á¤Å¤¯¤È¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÏµÞ¤ËÉâ¤«¤ì¥â¡¼¥É¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê²Ú¤ä¤¤¤Àµ¨Àá¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ä¤ª½¸¤Þ¤ê¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Û¤Ü´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö²¿¤«¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤ò²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤Æ²Î¤¦¤Î¤Ï¡¢ËèÇ¯ÊÑ¤ï¤é¤º¡¢
¢ö±«¤ÏÌë¹¹¤±²á¤®¤Ë¡Á
¤½¤¦¡¢»³²¼Ã£Ïº¤µ¤ó¤Î¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤³²¿Ç¯¤â¡¢¤¤¤¨¡¢½½²¿Ç¯¤âÊÑ¤ï¤é¤º²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢»³²¼Ã£Ïº¤µ¤ó°ìÂò¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ï¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ë¡Ä
¤â¤Á¤í¤ó¡Öº£Ç¯¤³¤½¤Ï¿·¤·¤¤¶Ê¤ò¡×¤È»×¤ï¤Ê¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤í¤½¤í¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤â¡£
¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥ê¡¼¤ä¥ï¥à¡ª¤¬²Î¤¨¤¿¤éÁÇÅ¨¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤É²Î»ì¤òÄ¯¤á¤Æ¡¢ÉÃ¤ÇÄü¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¶áÎ®¹Ô¤ÎÅß¤Î²Î¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò¡¢ËèÇ¯Î§µ·¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥ê¥«¥à¤äAI¤µ¤ó¤Î¶Ê¤Ë¡¢¤Á¤é¤ê¤È¼ê¤ò½Ð¤·¤¿Ç¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ä¤¬¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¤¤¤Ä¤â¡¢
¢ö±«¤ÏÌë¹¹¤±²á¤®¤Ë¡Á
¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ï¤ä¤³¤ì¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ12·î¤Î¹±Îã¹Ô»ö¤Ç¤¹¡£
¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¤³¤³¤Þ¤Ç¾ÝÄ§¤¹¤ë°ì¶Ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ï¤³¤ì¤Û¤ÉÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ã¯¤â¤¬Æ±¤¸¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥È¥í¤È²Î¤¤½Ð¤·¤¬Î®¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤¡¡¢º£Ç¯¤â¤³¤Îµ¨Àá¤À¤Ê¡×¤È¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¤½¤Ã¤ÈÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯ºÇ¸å¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¡£¥«¥¿¥³¥È¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¤¢¤ÎÀ¼
³¹¤ÎBGM¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤«¤é¤â¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÉ¬¤ºÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤Î¶Ê¡£
»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎË¬¤ì¤òÃÎ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ä¥ê¡¼¤ä¥·¥ç¡¼¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¾þ¤ê¤è¤ê¡¢Ã£Ïº¤µ¤ó¤Î¤³¤Î²ÎÀ¼¤Ç¤¹¡£
Ì¾¶Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¿Í¤Î¿´¤Ë½»¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤È¡¢Ã£Ïº¤µ¤ó¤«¤é¶µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤¯¥¤¥ë¥«¤µ¤ó¤«¤é¤â¶µ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿®Íê¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤°Â¿´´¶¡£
ÆüËÜ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¼«ÂÎ¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¹¹¿·¤òµá¤á¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¿®Íê´Ø·¸¤Ç¤¹¡£
ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤°ì¶Ê¤ò¡¢¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ëº¹¤·½Ð¤¹À¿¼Â¤µ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÎ©ÇÉ¤Ê¸À¤¤Ìõ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¶Ê¤ò³Ð¤¨¤ëÇ¾¤ÎÍÆÎÌ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤»ä¤Ï¡¢º£Ç¯¤âÆ²¡¹¤È¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¤³¤Îµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò²¿½½Ç¯¤â°ì¶Ê¤Ç»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë»³²¼Ã£Ïº¤µ¤ó¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢½½²¿Ç¯¤â²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ï¾å¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿
¢ö±«¤ÏÌë¹¹¤±²á¤®¤Ë¡Á
¤ò¡¢º£Ç¯¤â³Î¿®ÈÈ¤Î´é¤ò¤·¤Æ²Î¤¤¤¢¤²¤Þ¤¹¡£
¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡£
¤½¤·¤ÆÍèÇ¯¤â¤¤Ã¤È¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢
¢ö±«¤ÏÌë¹¹¤±²á¤®¤Ë¡Á
¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÌë¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£