李家幽竹さんが、2026年に訪れたいパワースポットを全国各地から厳選！ これらのスポットは「水」の気に満ちているので、ゆっくり散策することで、強力な運気を得ることができます（構成：吉川明子）

2026年は大気には水の気が満ちる「水」の年

パワースポットを訪れる際のポイント

【１】体を清め、身なりも整える

風水におけるパワースポットとは、大地に無数にある気の通り道から、気があふれ出た噴出点に当たる「龍穴」のこと。この気を受けることで、強大な運を手に入れることができます。

パワースポットを訪れる際にはマナーを守って。清浄な体はその土地に好かれるので、朝は入浴するかシャワーを浴びましょう。気は胸元から入ってくるため、タートルネックやマフラーなどで隠さず少し開けておくこと。

【２】運気を得るには午前中がベスト

パワースポットを訪れる際には時間帯も大切です。早朝から午後2時までが最も「陽」の気に満ちた時間帯。特に午前中が最も気を発するため、運気を効率的に吸収できます。

午後4時が陰陽の入れ替わる時間帯なので、遅くとも午後4時までに到着を。

ただし夜のお祭りや大晦日などでその場所が稼働したりライトアップされている時は、午後4時以降の訪問でも大丈夫です。

【３】願いごとは声に出し「言霊」として伝える

パワースポットでは、自分の名前や住所、感謝の言葉、願いごとを口にして、きちんと「言霊」で伝えることが大切です。特に名前は自分自身を表す言霊ですので、名前を告げずに願いごとをしても、聞き届けられません。

また、パワースポットは神聖な場所。人の悪口や愚痴などの悪い言葉を発すると、大地の気を吸収できなくなるため、気をつけて。

軽いうわさ話でも、人を傷つけたり中傷するような言葉は避けましょう。神社仏閣以外の、湖などの自然スポットも同様です。

【４】水辺に行き、湧き水をいただく

パワースポット内にある湧き水は、その土地に流れる「水龍」そのものです。特に2026年は「水」の年なので、水を通して運気を吸収するのがおすすめ。

飲用可能な湧き水があればぜひ飲んでください。飲めない場合や、敷地内に川などが流れているところは、水に触れるだけでもOK。

湖や川の場合は、遊覧船などに乗るのも効果的です。運気アップにつながるので、近くに温泉があればぜひ入ってみて。

【５】30分以上滞在する

パワースポットは訪れたら終わりでなく、その場所にある気をより多く、より深く吸収するためにも、最低30分は滞在しましょう。その土地との縁を深めることができます。

また、大地の気は緩やかに流れているため、その気の流れに合わせるようなつもりで、写真撮影しながらゆっくり散策しましょう。体内にもしっかり取り込んで満たすために、深呼吸を忘れずに。

幸せをもたらしてくれる全国開運スポット

【北海道】神の子池（かみのこいけ）・摩周湖（ましゅうこ）



神の子池は伏流水が１日1万2000tも湧き出している

＜神秘的な水の気に満ちた摩周湖の伏流水でできた池＞

アイヌ語で「カムイトー（神の湖）」と呼ばれる摩周湖は、世界屈指の透明度を誇るカルデラ湖。約5km北には、摩周湖の伏流水でできているといわれる神の子池があります。

「摩周湖は、周辺の山の気が湖の水の気と交わった場所。湖が霧で見えなくても、霧も水の気なので、いい気を吸収できるでしょう。神の子池は神秘的な水の気が特徴で、悪運を浄化する力があります」。（李家さん。以下同）

DATA●

北海道斜里郡清里町字清泉／神の子池林道は冬期車両通行止め。5月すぎまで雪が残っていることがあるので注意

【北海道】ふきだし公園（羊蹄山（ようていざん））



絶え間なく湧き出る名水

＜山で濾過された豊かな名水を飲んで悪運を流し去ろう＞

北海道を代表する名山のひとつで、別名《蝦夷（えぞ）富士》。この山で濾過された雨や雪が、ミネラルを含んだ名水として湧き出ているのがふきだし公園。1日約8万tという豊かな水量を誇る名水の郷です。

「公園のあちこちに流れ出る水に触れることで、いい水の気を吸収できます。自由に飲める場所があるので、ぜひ飲んでみて。悪運を流し去り、運を再生・活性化してくれる特徴もあります」。

DATA●

北海道虻田郡京極町字川西45／園内には散策路や展望台が整備されており、周辺には道の駅や温泉施設もある

全国開運スポット（２）につづく