¤¤ç¤¦¤ÎÅì³¤ÃÏÊý¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤Å·µ¤¤¬Â³¤¡¢¸á¸å¤â±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Àµ¸áÁ°¤ÎÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ï¡¢¸ü¤¤±À¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´Ö¤Îµ¤²¹¤Ï11.4¡î¤Ç¡¢É÷¤Ï¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤ç¤¦¤Ï¸á¸å¤â±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÌ¾¸Å²°¤ä´ôÉì¡¢ÄÅ¤Ç13¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Ê¿Ç¯¤è¤êµ¤²¹¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Æüº¹¤·¤¬ÆÏ¤«¤º¶õµ¤¤Ï¥Ò¥ó¥ä¥ê¤È¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
±«¤ÎÍ½ÁÛ¡¦½µ´ÖÍ½Êó
¡Ú±«¤ÎÍ½ÁÛ¡Û
¤³¤Î»þ´Ö¤Ë±«¤¬»ß¤ó¤Ç¤¤¤ë½ê¤â¡¢¸á¸å¤ÏºÆ¤Ó±«±À¤¬¹¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª½Ð¤«¤±¤ÎºÝ¤Ï±«¶ñ¤¬¤¢¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤¢¤¹ÌÚÍËÆü¤Þ¤Ç¤Ï±«¤Î¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤¶õÌÏÍÍ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú½µ´ÖÍ½Êó¡Û
¤¢¤µ¤Ã¤Æ¶âÍËÆü¤ÏÊ¿ÌîÉô¤Ç¤ÏÀ²¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´ôÉì¸©»³´ÖÉô¤òÃæ¿´¤ËÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌ´ó¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢°ìµ¤¤Ëµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÅÚÍËÆü¤â³ÆÃÏ¤Ç¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢Íè½µÃæ¤´¤í¤Ë¤Ï´¨¤µ¤Ï¾¯¤·ÏÂ¤é¤°Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£µÞ¤Êµ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£