オルカンに月3万3000円から「余計なことを考えなくてよい」29歳女性の積立投資5年目のリアル
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人のみ
▼金融資産
年収：600万円
現預金：400万円、リスク資産：1400万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：500万円
・日本株：900万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA：2021年から
2021年から積立投資を始めたという今回の投稿者。
投資額はeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）に「月3万3000円」からスタートし、2024年から「月10万円」に。
投稿のあった2025年10月時点の運用実績については「元本340万円→評価額482万円」と、積み重ねで着実に利益を生み出している様子。
「開始半年後までは運用益がほぼプラマイゼロで推移していたが、2022年以降は株高の影響もあってか運用益がプラスになり、2024年からの運用益は＋20％になった」と説明されています。
一方で、開始からしばらくは「積立投資しても大してリターンが出ず、個別株を買った方が儲かるのではないかと思うことがあった」そう。ただ結局は「個別株で損失を出してしまい、4年前と比べてむしろ資産は30万円ほどマイナス」とあり、積立投資のメリットを実感している様子です。
個別株投資での苦い経験もあったためか「積立投資は一括で全部突っ込まない。何回かに分けて投資する」のがマイルールだと語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
29歳・年収600万円会社員女性の積立投資の取り組みと運用成績は？今回は東京都に住む29歳女性の資産運用エピソードを見ていきます。
▼家族構成
本人のみ
▼金融資産
年収：600万円
現預金：400万円、リスク資産：1400万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：500万円
・日本株：900万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA：2021年から
2021年から積立投資を始めたという今回の投稿者。
投資額はeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）に「月3万3000円」からスタートし、2024年から「月10万円」に。
投稿のあった2025年10月時点の運用実績については「元本340万円→評価額482万円」と、積み重ねで着実に利益を生み出している様子。
「開始半年後までは運用益がほぼプラマイゼロで推移していたが、2022年以降は株高の影響もあってか運用益がプラスになり、2024年からの運用益は＋20％になった」と説明されています。
29歳・年収600万円会社員女性の思う積立投資のメリット積立投資を始めてよかった点として、「自分の頭で考えることなく機械的に対応できるため、機会損失をなくせる。余計なことを考えなくてよい」とコメント。
一方で、開始からしばらくは「積立投資しても大してリターンが出ず、個別株を買った方が儲かるのではないかと思うことがあった」そう。ただ結局は「個別株で損失を出してしまい、4年前と比べてむしろ資産は30万円ほどマイナス」とあり、積立投資のメリットを実感している様子です。
個別株投資での苦い経験もあったためか「積立投資は一括で全部突っ込まない。何回かに分けて投資する」のがマイルールだと語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)