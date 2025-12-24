「こんなにかっこいい寝癖初めて見た」人気アイドル、“芸術点高すぎ”寝ぐせショット公開「色気すごい」
timeleszの松島聡さんは12月23日、自身のInstagramを更新。起床時に撮影したと思われるプライベートショットを公開し、ファンからは絶賛の声が多数上がっています。
【写真】格好良すぎる“寝癖”ショット
この投稿にファンからは、「寝起きのそうくん見れるのちょううれしい」「髪色も最高過ぎるぅぅぅ」「こんなにかっこいい寝癖初めて見た」「最近更にビジュ爆発してて全私が歓喜してる」「寝癖までも愛おしいよ」「寝癖色気すごいね」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
寝起きショットにファン歓喜松島さんは「本日の寝癖。芸術点高すぎた。こういうヘアスタイリングしたい」とつづり、1枚の写真を掲載しました。寝起き姿と思われる松島さんが写っており、無造作に髪が跳ねていながらも、おしゃれな雰囲気を漂わせています。
イメチェン姿を披露10日に更新したInstagramでは、髪色を「ミルクティーピンクベージュ」に変えたことを報告していた松島さん。柔らかくまろやかな色は、松島さんの透明感あるビジュアルによく似合っています。今後も、いろんな姿を見せてほしいですね。
