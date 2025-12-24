新車で16万円！ ヤマハ「新型スクーター」斬新すぎて“反響殺到”！

ヤマハは2025年12月22日、原付一種クラスの新型スクーター「JOGE（ジョグイー）」の先行販売を、東京都および大阪府を中心とした地域限定で開始しました。

都市におけるコミューターの新しいスタイルを提案する同車について、SNSなどでも大きく話題となっています。

50cc以下のエンジンを搭載する原付一種に対する排出ガス規制が年々厳格化する中、内燃機関から電動化へのシフトは二輪車業界における喫緊の課題となっています。

新型ジョグイーは、そうした市場環境の変化に対応し、これからの都市型コミューターのニュースタンダードを確立するために企画された、戦略モデルとなる電動スクーター。

その特筆すべき点は、長年ライバル関係にあったホンダとの協業によるプロダクトであるという点にあり、ヤマハの二輪車として初めてホンダが開発した交換式バッテリー「Honda Mobile Power Pack e：（モバイルパワーパックイー）」を動力源に採用しています。

これは2024年8月に両社が合意した、共通仕様の交換式バッテリーを用いる車両のOEM供給契約に基づく第一弾モデルであり、車両の製造自体もホンダが担当。中国の工場で生産されるという異例の体制が敷かれています。

メーカーの垣根を超えたこのアライアンスは、電動バイクの普及において最大の障壁となる「バッテリー規格の統一」と「コストダウン」を一挙に解決しようとする試みであり、ヤマハが掲げる「2050年までのカーボンニュートラル実現」に向けた具体的かつ強力な一歩と言えます。

走行システムには、後輪にコンパクトなインホイールモーターを採用することで、ストップ＆ゴーの多い都市部の交通事情に最適化されたスムーズな加速性能を実現。

一充電あたりの走行距離は53km（30km／hでの定地走行値）と発表されていますが、新型ジョグイーの運用は「Gachaco（ガチャコ）」が提供するバッテリーシェアリングサービスの利用を前提としています。

ユーザーは街中に設置されたステーションで消耗したバッテリーを充電済みのものと即座に交換できるため、電動車特有の長い充電待ち時間から解放されるというわけです。

そして今回の先行販売では、車両本体のみが販売され、バッテリーはGachacoとのサブスクリプション契約によって利用する形態。販売エリアもGachacoステーションが稼働している東京都、埼玉県、大阪府内の取扱店に限定されています。

なお、2026年後半にはバッテリーと充電器をセットにした通常販売も計画されており、インフラ未整備地域への展開もしっかり視野に入れられています。

装備面においては、実用性を重視したパッケージングが光ります。バッテリー搭載スペースの制約を受けやすい電動スクーターでありながら、シート下には小物が収納できるスペースを確保しており、フロントにはUSB Type-Aソケット付きのポケットも装備されています。

デザイン面では、ヤマハが歴代モデルで追求してきた「人機官能」の思想を取り入れた流麗なスタイリングと、EVらしい幾何学的なグラフィックを融合させ、新時代の乗り物であることを視覚的に訴求しています。

そして何より注目を集めたのは、15万9500円（消費税込）という車両価格です。中古の原付スクーターですら価格が高騰している現代において、新車の電動バイクが10万円台半ばで登場したことは、市場に大きなインパクトを与えました。

※ ※ ※

このように戦略的な価格設定と新しい運用形態を展開したヤマハと新型ジョグイーに対し、ネット上やSNSなどでは多くの反響が寄せられています。

「バッテリーシェアの月額契約が必要だとしても、車体価格がここまで安いのはスゴイ！」「ヤマハの既存の電動車『E-Vino』が31万円台であることを考えると、15万円台へのコストダウンとコスパは驚異的だな」といった、経済性を評価する声が多く見られます。

また交換式バッテリーシステムについても、「EVの懸念点であるバッテリーの劣化をユーザーが気にする必要がないのは最大のメリット」「常にコンディションの良い電池を使えるのは安心だ」と、サブスクリプション形式ならではの利点を歓迎する意見が目立ちます。

一方で、インフラへの依存度が高い点については冷静な指摘も少なくありません。

「Gachacoのステーションがない地方在住者には現状選択肢に入らない…」「ガソリンスタンドやコンビニレベルで交換場所が増えないと、真の普及は難しいな」「台湾のようにインフラが完全に整えば最強の移動手段になるのだが」といった、利用環境の地域格差を懸念する声が上がっています。

それでも、「近所の買い物や通勤ならこれで十分！」「原付の代わりとしては、静かでトルクのあるモーター駆動のほうが合っている」という期待感は強く、新型ジョグイーの登場は、日本の二輪車市場における電動化とシェアリングエコノミーの成否を占う重要な試金石として、多くのユーザーからその行先を注視されているのです。