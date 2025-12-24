「チェーンなしトレーラー」のスタックに怒りの声

国土交通省 中部地方整備局 道路部は2025年12月19日、公式SNSを更新。岐阜県高山市の国道41号で4日、タイヤチェーン未装着の大型車によるスタック事案が発生したと発表しました。

SNSなどにはさまざまなコメントが寄せられています。

12月3日から4日にかけ、強い寒気の影響で冬型の気圧配置が強まり、全国的に冷え込みました。北日本から西日本の日本海側を中心に広く雪が降ると予想され、予報通り大雪に見舞われた地域もあります。

国土交通省は事前に大雪に関する発表を行っており、冬用タイヤの装着やタイヤチェーンの携行、スコップや砂などの冬用装備の携行など、万全の対策を講じるように呼びかけていました。

スタックが発生した国道41号は、名古屋市から北上し、岐阜を通って富山市に向かう国道です。

並行する国道156・157・158号とともに、北陸方面へのアクセスルートとなっていますが、ルートの大部分となる岐阜県の美濃加茂から富山県境間は一部が特別豪雪地帯に指定されている、中部有数の雪国です。

美濃加茂からは狭い山岳区間に入るうえ、ルート途中の標高は宮峠で標高782m、数河（すごう）峠では標高896mにもなります。この数河峠では年間積雪量10m超え、最低気温はマイナス15度にもなるなど、かなりの積雪が容易に予想される区間です。

12月4日、高山市内の国道41号で、大型トレーラーの立ち往生が発生しました。これを受けて中部地方整備局 道路部は、公式SNSを更新。

道路情報を提供する整備局のSNSとしては異例ともいえる、立ち往生した現場の様子と当該トレーラーのタイヤの2枚の写真を添付し、事案の悪質さを訴えました。

「ノーマルタイヤのチェーン未装着を原因とした大型車両のスタックが発生しました」

冬季においてはかなりの雪が降るエリアでかつ、事前に大雪への備えの呼びかけがあったにも関わらず、SNS投稿の画像には大型除雪車にけん引されるトレーラーと、タイヤチェーンどころかスタッドレスタイヤすら履いていない状態のホイールが写っています。

改めて「必ず冬用タイヤの装着やチェーンの携行をお願いします」と呼びかけています。

さらに22日にも、当該区間の道路整備を管理する富山河川国道事務所が同事例を投稿。「降雪期であるにも関わらず、大型車両のノーマルタイヤによる立ち往生が発生」と、怒りをにじませています。

こうした投稿について、SNS上では「もはや舐めてるとしか言いようが無い」「ほんま迷惑やしやめてほしい。」「迷惑すぎる」「これは重大インシデントだよ」など、過酷な豪雪地帯を走行するにあたり、準備不足としか言いようのない事案に呆れるコメントが多く見られます。

また、「プロ失格」「こんな会社は公表して厳罰で良いと思う」「運送会社にガサ入れお願いします」「悪質な運送業者は社名公表でよろしいですね」「こういった企業、運営禁止365日とか出来ないのかな」など、運行させた組織に問題があるという意見も。

その一方、「冬タイヤに交換する手間とコストをかけられぬほど荷主の値下げ要求が強い事も一因」など、荷物の運搬を依頼した荷主による不当な要求がこうした交通トラブルを招いているとするコメントもありました。

ちなみに、運送業者などが所有する事業用の大型車で、スタッドレスタイヤやタイヤチェーンを装着せずに走行したことによって大規模な立ち往生が発生した場合、監査を行って事実関係を確認し、行政処分の対象となることがあります。

特に大型車によるスタックは、その復旧までに時間を要するうえ、国道41号のような狭隘な路線であれば通行止めという措置を取らざるをえないこともあり、たった1台のスタックが、各地を結ぶ道路ネットワークの寸断を招くこともあります。