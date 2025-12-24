Image: そうこ

炭酸水メーカーSodaStream（ソーダストリーム）を最初に買ったのは、もう12年ほど前でしょうか。炭酸水好きでよく飲むし、ペットボトルを買うよりもゴミ捨てや買いものが楽かなと思って購入しました。

長年連れ添ってきたSodaStreamですが、これもガジェットというならば、よく好んで使うガジェット（スマホ以外）のランキングトップ3に入ります。

今、改めて振り返ろうと思ったのは、購入当初は、週末や暑い日、お客さんがくる日にだけ使っていたSodaStreamの使用頻度が年々爆上がりし、今では毎日使っているから。今年に入っていよいよないと生活できない…、ないと不安レベルにまでSodaStreamへの依存度は上がっています。

SodaStreamへの依存度がよくわかること。SodaStreamにはガスのシリンダーが必要ですが、そのシリンダーのストックが今年から3本になりました。このストックの多さが「ないと生活できない」を物語っているかと思います。12年前の購入当初はストックなんてなかったのに…。

SodaStream最大の魅力

SodaStreamなどの炭酸水メーカーのメリットとは？ 炭酸水がいつでも飲めるとか、炭酸の強弱を自分好みに調整できるとか、買い物で飲料という重いものを買わなくていいとか、ペットボトルのゴミ捨てがなくなるとか、そんなのは当然わかりきったメリットです。

持っていない人にオススメするときに「え、そうなの？」とよく驚かれることであり、かつ最大のメリットは、電力を必要としないこと！ 充電する必要もコンセントにつなぐこともないので置き場所が自由。キッチンの家電の並びではなく、ごはんを食べるテーブル横の棚の中に収納して置いてもいいのです。また、電力不要なので、アウトドアに持って行くのもあり！

ちなみに使い方は至って簡単。（専用のボトルにお水を入れて、メーカーに差し込み、ボタンをぎゅっぎゅっと押すだけ。これだけでシュワッシュワの炭酸水の完成！

専用ボトルは耐久性・安全のため使用期限が記されています、定期的に買い替えましょう。メーカーやモデルによっては、お水から炭酸水だけでなく、フレーバーやシロップで炭酸ジュースを作れるタイプも。

SodaStreamに対して、「もっとこれがこうならなぁ」という不満はゼロです。シンプル、それがいい。炭酸が強ければそれでいい！

炭酸水メーカーは他にもありますが、「他のメーカーと比べると…」と思ったこともありません。1度必要に応じて買い替えましたが（理由は忘れた）、SodaStreamからSodaStreamの新しいモデルに変えただけ。なぜなら、SodaStreamで何も困っていないから。炭酸が強ければそれでいい！

さぁ、今夜も炭酸水の出番です。レモンハイボールを飲もうっと！

