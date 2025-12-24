怪談を語るトキに向けるイライザの視線が…

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は25日、第13週「サンポ、シマショウカ。」の第64回が放送される。

松野トキ(郄石あかり)と山根銀二郎(寛一郎)のランデブーは、次第にかつての二人の姿を思い出していく。夫婦の頃に戻ってきた二人は、月照寺でレフカダ・ヘブン(トミー・バストウ)とイライザ・ベルズランド(シャーロット・ケイト・フォックス)、ついてきた錦織友一(吉沢亮)と偶然出会う。

互いに自己紹介をした 5人は、ヘブンの希望で月照寺に伝わる怪談をトキに語ってもらうことに。トキを見つめるイライザの目がなんだか怖いシーンも…。

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキと、異国から来た英語教師、ヘブンの心の交流と夫婦としての歩みを描く。

トキ(郄石あかり)の前に座るヘブン(トミー・バストウ)。

その奥からイライザ(シャーロット・ケイト・フォックス)の視線が…

「ばけばけ」より(C)NHK

「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。