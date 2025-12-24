ソフトバンクの上沢直之投手（31）が24日、福岡市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の年俸2億5000万円プラス出来高払いでサインした。（金額は推定）

米国からソフトバンク加入1年目の今季は、23試合に登板。チーム3位タイの12勝（6敗）、防御率2・74をマーク。特に8月以降は9試合登板で6勝と夏場以降にフル回転し、先発の柱として日本一に貢献した。

会見ではチームスタッフやファンへの「感謝」の二文字を繰り返した。「僕の気持ちの中ではいろんなことがあって、簡単なシーズンではなかったですけど、新しくホークスに来て、内部の方々、たくさんの方にいろいろサポートしてもらったおかげでシーズン中も大きなけがなく終わることができました。本当に携わってくれた全ての方々に感謝でしたいなって思っています。あとは、球場に来て応援しに来てくれたファンの方々にも感謝したい。その方々たちのおかげでリーグ優勝、日本一になれたと思うので感謝したい」。12球団でもトップクラスの人員を誇る球団による、ケアや分析など手厚いサポートが、今季の活躍を導いたと語った。

昨オフの移籍を巡っては、他球団のファンも含めさまざまな声が上がるなど議論が広がった。シーズンが始まっても、グラウンド以外で騒がれる状況が続く中でも、ファンの声援が力になったと振り返る。「試合を追うごとに、僕のグッズを持ってきてくれる方もだんだん増えていくのも見ていた。試合中も試合後の拍手や応援をいただくたびに、頑張りたいな、と強く思わせてくれた」と右腕。感謝の言葉を伝えた理由を振り返った。

2024年12月26日に入団会見を行ってから、約1年がたった。「今年1年でいろんな経験させてもらって精神的にも強くなれたかなと思いますし。自分のやるべきことに集中することがすごく大事っていうことをいろいろ感じた1年だったので。本当にあの日から1年たって、人間的にもちょっと成長できたかなっていうのは自分でも思う」と濃密な1年を振り返った。来季はすべての成績でキャリアハイを目指すと誓う上沢がさらなる恩返しを見せる。（鬼塚淳乃介）