·»¤Ï¡ÖWEST.¡×»Ð¤Ï¡Ö¸µE-girls¡×¡Ä
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ£°æ²ÆÎø(29)¤¬·ëº§¼°¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¤Î·»¤È¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»Ð¤È¤Îàº£¤ÈÀÎ¤Î·»ÄïÏÂÁõ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö·ëº§¼°¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀ¼£¿ÀµÜ/ÌÀ¼£µÇ°´ÛËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë·ëº§¤·¤¿4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖI Don't Like Mondays.¡×¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎYU(36)¤È¤ÎÏÂÁõ»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡Ö¤ª¿§Ä¾¤·¤Ï¡¢»Ð¤È·»¤Ë¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢·»¤Ç¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖWEST.¡×¤ÎÆ£°æÎ®À±(32)¡¢¸µE-girls¤Ç2017Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿Æ£°æÇë²Ö¤µ¤ó(31)¤È¤Î·»Äï3S¤òÅê¹Æ¡£¼·¸Þ»°¤È¤ß¤é¤ì¤ëÀÎ¤Î¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢ÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Îº£ÀÎ3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤³¤Î·»Äï¤Ï¤â¤Ã¤È¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤È»×¤¦¤ó¤À¡£åºÎï¤À¤¡¡ÁÈþÃËÈþ½÷¤¹¤®¤ë¤èÆ£°æ·»Äï¡×¡ÖÏÂÁõ¤ÎÍÄ¤¤º¢¤Î3·»Äï¡¢´û¤Ë¤ª´é¤¬À°¤¤²á¤®¡£Î®À±¤¯¤óÑÛ¡¹¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö²ÆÎø¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¿§Ä¾¤·¡¢Î®À±¤¯¤ó¤ÈÇë²Ö¤Á¤ã¤ó¤Ç¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤·¤¿¤Î¤Í¡×¡ÖÆ£°æ·»Äï¤Î°äÅÁ»Ò¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÀ°¤¤¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡²ÆÎø¤Ï¡¢½÷À¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎHappiness¡¢E-girls¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡Önicola¡×(¿·Ä¬¼Ò)¤ä¡ÖJJ¡×(¸÷Ê¸¼Ò)¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤âÌ³¤á¤¿¡£