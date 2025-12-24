「J３で見れるの!?」「スーパー補強だ」J１“４度制覇”貢献の大物が福島に！ 元韓国代表GK獲得にファン驚愕「生態系破壊は確定か」
J３福島ユナイテッドFCは12月24日、元韓国代表GKチョン・ソンリョンの加入を発表した。
同選手は2016年より川崎フロンターレに在籍し、J１通算273試合に出場。４度のJ１リーグ優勝をはじめ、数々の国内主要タイトル獲得に大きく貢献した。
また、韓国代表としてワールドカップとオリンピックに各２回出場した国際経験豊富なGKで、12年のロンドン五輪では銅メダルを獲得。川崎には10年間在籍し、11月12日に25年シーズン限りでの退団が発表されていた。
40歳のGKは、加入にあたり福島の公式サイトを通じて以下のように意気込んだ。
「⽇本で再び新たな挑戦ができること、福島ユナイテッド FC の⼀員として、みなさまと共に戦えることをとても楽しみにしています。また、寺⽥監督と再び⼀緒に戦えることを光栄に思います。
私たちの夢は J２ 昇格です。その夢を実現するために、全⼒を尽くし、ただその夢だけを⾒据えて⾛り続けます。⼼をひとつにして、必ず実現させましょう。熱い声援をよろしくお願いいたします」
“大物”の加入にSNS上ではファンから「ついに！」「え、えっ!?」「スーパー補強だ」「ええええええ。J３でチョン・ソンリョン見れるの!?」「まさかこんな大物が本当に福島に来るとは」「嬉しすぎる！」「生態系破壊は確定か？」「J３でチョン・ソンリョンはずるじゃん！」といった驚きの声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
