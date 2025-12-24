´ä¾ëÞæ°ì¤ÎºÊ¡¦·ë¾ë¥¢¥ó¥Ê¡¢¡ÖÇ¯¡¹¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡×¼«Âð¥Ä¥ê¡¼¤òÈäÏª¡¡¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥»¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¥Ä¥ê¡¼¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡ÇÐÍ¥¡¦´ä¾ëÞæ°ì¡Ê74¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·ë¾ë¥¢¥ó¥Ê¡Ê70¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«Âð¥Ä¥ê¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥»¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×·ë¾ë¥¢¥ó¥Ê¤¬ÈäÏª¤·¤¿¼«Âð¥Ä¥ê¡¼
¡¡·ë¾ë¤Ï¡ÖÇ¯¡¹¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍè¤¿²æ¤¬¥Ä¥ê¡¼¡¢º£Ç¯¤Ï»®¤Î¾å¤Ë¥Ñ¡¼¥Ä¤òÃÖ¤¤¤¿¤À¤±¡×¤ÈÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢»®¤Î¾å¤Ë¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ä¥Ñ¡¼¥Ä¤òÈþ¤·¤¯ÇÛÃÖ¤·¤¿¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥»¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¥Ä¥ê¡¼¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥»¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×·ë¾ë¥¢¥ó¥Ê¤¬ÈäÏª¤·¤¿¼«Âð¥Ä¥ê¡¼
¡¡·ë¾ë¤Ï¡ÖÇ¯¡¹¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍè¤¿²æ¤¬¥Ä¥ê¡¼¡¢º£Ç¯¤Ï»®¤Î¾å¤Ë¥Ñ¡¼¥Ä¤òÃÖ¤¤¤¿¤À¤±¡×¤ÈÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢»®¤Î¾å¤Ë¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ä¥Ñ¡¼¥Ä¤òÈþ¤·¤¯ÇÛÃÖ¤·¤¿¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥»¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÂç¿Í¤Î¥Ä¥ê¡¼¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£