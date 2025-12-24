¾¾ËÜ°ËÂå60ºÐ¡¡¤ª¤»¤ÁÎÁÍýÊ¹¤«¤ì¡Ö¤ª¼Ñ¤·¤á¤Ã¤Æ¡©¡×¡Ö¤½¤ì¤·¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤¡×¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î²á¤´¤·Êý¤Ï¡Ä
¡¡²Î¼ê¤Î¾¾ËÜ°ËÂå¡Ê60¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¥é¥¸¥ªÂè1¡Ö¤Õ¤ó¤ï¤ê¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²Ö¤Î82Ç¯ÁÈ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼Æ±´ü¤Î¿ÆÍ§¤Ç²Î¼ê¤ÎÁá¸«Í¥¤È¶¦±é¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÈÖÁÈ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î±é²Î²Î¼ê¡¦¸àÂå²Æ»Ò¤¬¡Ö¤ª¤»¤Á¤È¤«¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Áá¸«¤Ï¡Ö¤ª¤»¤Á¡¢ÊÂ¤Ù¤Þ¤¹¤è¡×¤È¡ÈÀë¸À¡É¡£¡ÖÇã¤Ã¤ÆÍè¤¿¤â¤Î¤òÊÂ¤Ù¤ÆµÍ¤á¤Þ¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡¢¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¤«¤Þ¤Ü¤³¤È°ËÃ£´¬¤¤À¤±ÊÂ¤Ù¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¹ÈÇò¤Ç¤¿¤ÀÀÚ¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¸ß¤¤°ã¤¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤·¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¾¾ËÜ¤Ë¡¢¸ÞÂå¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢¤ª¼Ñ¤·¤á¤È¤«ºî¤ó¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¾¾ËÜ¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¤ª¼Ñ¤·¤á¤Ã¤Æ¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¡Ö¤¢¡¢¼ÑÊª¡©¼ÑÊª¤À¤±¤Ïºî¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¸ÞÂå¤«¤é¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¥Á¥¥ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿Áá¸«¤Ï¡Ö»ä¤Ï¥¿¡¼¥¡¼¤ò¾Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢¾¾ËÜ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´¶¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£Æü¤Ï¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤¬Áá¤¯½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤ä¤é²á¤´¤»¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö»ä¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥í¥ó¥ê¡¼¤«¤â¡×¤ÈÃ²¤¯¤È¡¢Áá¸«¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¤¦¤Á¤ËÍè¤Æ¡£¥¿¡¼¥¡¼¿©¤Ù¤Ë¤¤Æ¡×¤È¤ªÍ¶¤¤¡£¸ÞÂå¤Ï¡Ö¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£