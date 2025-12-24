¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤µ¤ó»àµî¡¡¡ÖAON¡×ÀÄÌÚ&ÃæÅè¤¬ÄÉÅé¡¡ÀÄÌÚ¡Ö¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¤¡×¡¡ÃæÅè¡Ö1¤Ä1¤Ä¤¬ÊõÊª¡×
¡¡ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤ÇºÇÂ¿¤ÎÄÌ»»94¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¿Èøºê¾»Ê¡Ê¤ª¤¶¤¡¦¤Þ¤µ¤·¡Ë¤µ¤ó¤¬S¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤á23Æü¡¢¸á¸å3»þ21Ê¬¤Ë»àµî¤·¤¿¡£78ºÐ¡£¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤Ç¥´¥ë¥Õ³¦¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬Å·¹ñ¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£¡ÖAON¡×¤È¤·¤Æ¶¦¤Ë²«¶â»þÂå¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿ÀÄÌÚ¸ù¡Ê83¡Ë¤ÈÃæÅè¾ï¹¬¡Ê71¡Ë¤¬¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤òÄÌ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Èøºê¤µ¤ó¤ÈÀÄÌÚ¡¢ÃæÅè¤Ï¡¢3¿Í¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖAON¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢1970¡Á90Ç¯Âå¤Î¥´¥ë¥Õ³¦¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄÌÚ¤Ï¡ÖÄ¹Ç¯ÎÉ¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Æó¿Í¤Ç¥´¥ë¥Õ³¦¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤ÆÍè¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤¬Ìµ¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿°ì¿Í¡¢ÂçÀÚ¤ÊÀïÍ§¤ò¼º¤¤¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈá¤·¤ß¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÄ¹¤¯¡¢¿É¤¤Æ®ÉÂÀ¸³è¤ªÈè¤ìÍÍ¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£³ð¤¦»ö¤Ê¤éºÇ¸å¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÅè¤Ï¡Ö»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤¿Æü¡¹¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î1¤Ä1¤Ä¤¬ÊõÊª¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤ê¤·Æü¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£¡ÖËÍ¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤â¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Î¸ÀÍÕ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÁÍ§¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£