Á°ÅÄ·òÂÀ¡Ö¼Â¤ÏÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¦15Ç¯¤¯¤é¤¤¡×¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÍ§¿Í¤ò¾Ò²ð
¥×¥íÌîµå¡¦³ÚÅ·¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¤¬°Õ³°¤ÊÍ§¿Í¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2016Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤·¡¢Íèµ¨¤«¤éºÆ¤ÓÆüËÜµå³¦¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¿Á°ÅÄÅê¼ê¡£
23Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Í§¿Í¤À¤È¤¤¤¦¿å±Ë¤ÎÆþ¹¾ÎÍ²ð¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£Æþ¹¾¤µ¤ó¤Ï2012Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤Ç200mÇØ±Ë¤®¤Î¶ä¥á¥À¥ë´Þ¤á3¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£2008Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¡¢2016Ç¯¥ê¥ª¸ÞÎØ¡¢2020Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤âÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢¸½ºß¤ÏÆÃÊÌ¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¼ã¼ê¤Î°éÀ®¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°ÅÄÅê¼ê¤Ï¡Ö¼Â¤ÏÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¦15Ç¯¤¯¤é¤¤¡£¤ª¸ß¤¤ºÐ¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð Æþ¹¾¤ÏÁ´Á³Ï·¤±¤Ø¤ó¤±¤É ¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¯¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¹â¤¤ºÇ¹â¤Ê¿Í ¤Þ¤¿¤´ÈÓ¹Ô¤³¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£