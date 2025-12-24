»³ÅÄ²Ö»Ò¡¢¼ñÌ£¤ÎÍÓÌÓ¥Õ¥§¥ë¥È¤Ç¡È£²É¤ÌÜ¤Î¥É¥¸¥ç¥¦¡ÉÁÀ¤¦¤â¡¢¶¯µ¤¤ÎÎÁ¶âÀßÄê¤ËÁí¥Ä¥Ã¥³¥ßÍá¤Ó¤ë
µÈËÜ¿·´î·à¤Î»³ÅÄ²Ö»Ò¡Ê50¡Ë¤¬24Æü¡¢Âçºå»Ô¤ÎµÈËÜ¶½¶ÈËÜ¼Ò¤Ç¡¢´Ö´²Ê¿GM¡Ê76¡Ë¤Î¡ÖÂè47²ó¡¡µÈËÜ¿·´î·àGM·îÎã²ñ¸«¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£¡ÈÆóÉ¤ÌÜ¤Î¤É¤¸¤ç¤¦¡É¤òÁÀ¤Ã¤¿¡£
²Ö»Ò¤Ï50ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¥¥Ã¥«¥±¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¼ñÌ£¤È¤·¤ÆÍÓÌÓ¥Õ¥§¥ë¥È¤ò»Ï¤á¤¿¡£6·î¤Ë¤ÏµÈÅÄ¥Ò¥í¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖµÈËÜ¿·´î·à¡¡µÈÅÄ¥Ò¥í¥®¥ã¥°¥¢¡¼¥ÈÅ¸vol¡¥7¡×¤Ë¡ÖHAMHAM¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò½ÐÅ¸¡£¡Ö6¸Ä¤Û¤Éºî¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤ªÃÍÃÊ1Ëü±ß¤ÎÍÓÌÓ¥Õ¥§¥ë¥È¤Î¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢Â¨´°Çä¤·¤¿¡£
¡È2É¤ÌÜ¤Î¥É¥¸¥ç¥¦¡É¤ò¸«¹þ¤ó¤À¤«¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥Þ¥Õ¥é¡¼¥Ï¥à¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖË¹»Ò¤Î¥Ï¥à¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤É7¤Ä¤ÎÍÓÌÓ¥Õ¥§¥ë¥È¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤òFANY MALL¤Ë½ÐÉÊ¡£¤ªÃÍÃÊ25000±ß¤È¶¯µ¤¤Ë½Ð¤¿¡£
²Ö»Ò¤Ï¡Ö1¸Ä¤º¤Ä¼êºî¤ê¤Ç¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤ò¸«¤Æ¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢1¸Ä8»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÏºî¤Ö¤ê¤òÇ®ÊÛ¤·¤¿¤¬¡¢¾¦ÉÊ¤ò¸«¤¿´²Ê¿¤Ï¡Ö¤·¤ç¡¼¤â¤Ê¤¤¡×¤È°ì½³¡£¡Ö¸µ¼ê¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤¡©¡×¤È¤Ö¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¤³¤ì¤Ë²Ö»Ò¤Ï¡Ö15±ß¤¯¤é¤¤¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢ÏÓ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¿¦¿Í·Ý¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢Á°²ó¤ÈÈæ¤Ù2¡¦5ÇÜ¤ÎÎÁ¶âÀßÄê¤Ë¡¢Â¾¤ÎºÂ°÷¤«¤é¤â¡Ö²½¤±¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¤ÈÁí¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£