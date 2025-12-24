【九州北部 雪の予想】予想

九州は雨のクリスマスとなりました、しかし、この雨を境に「強い寒気」が南下して雪に変わりそうです。１１時発表の予報で、２６日（金）福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県に『雪の予報』が発表されました。

雪と雨シミュレーション２４日（水）～２６日（金）

２４日（水）２５日（木）は「雨」の予想ですが、２６日（金）には白い表示の「雪」の予想も出てきます。福岡県では、

また、福岡管区気象台では、

積雪のおそれがあるため、雪が予想されている地域へ、帰省や旅行などを考えているみなさんは、最新の交通情報も確認しましょう。

寒気のシミュレーション２４日（水）～２８日（日）

上空およそ１５００ｍの寒気の予想です。２６日（金）には「平地で雪の目安」の「ー６℃以下」寒気が九州にまで南下し、「山地で雪の目安」の「０℃以下」が奄美地方まで南下する見込みです。画像で確認できます。

【年末年始の天気予報】年末の帰省ラッシュに影響か？

２６日（金）福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県の各都市にも雪の予報が出ています。１月３日（土）までの予報を各県に５か所ずつ掲載しています。

