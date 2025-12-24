»Ò¤É¤â¿©Æ²»Ù±ç¤ÎNPO¤Ë»Ù±ç¶â¡¦¿©ºà¤ò´óÉÕ¡ÖÊª²Á¾å¾º¤ÎÃæ¡¢°ì½õ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¡¡¼¯»ùÅç
¼¯»ùÅç»Ô¤Î·úÀß²ñ¼Ò¤¬24Æü¡¢¸©Æâ¤Î»Ò¤É¤â¿©Æ²¤ò»Ù±ç¤¹¤ëNPOË¡¿Í¤Ë»Ù±ç¶â¤ä¿©ºà¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´óÉÕ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯Áí¹ç·úÀß¶È¡¦ÅÏÊÕÁÈ¤È¡¢¤½¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤àNPOË¡¿Í¡Ö¤«¤´¤·¤Þ¤³¤É¤â¿©Æ²»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤¿¤¯¤·¤Æ¡×¤Ë¡¢¤ª¤È¤È¤·¤«¤é´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¼Ò°÷¤«¤é¤ÎÍ»Ö¤ò´Þ¤à¸½¶â100Ëü±ß¤È¡¢100Ëü±ßÊ¬¤Î¥³¥á¤ä¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â100¥¥í¤Ê¤É¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÅÏÊÕÁÈ¡¦ÅÏÊÕ¹Éµ¯²ñÄ¹¡Ë¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®ー²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Êª²Á¤¬¾å¾º¤¹¤ë»þÂå¡£°ì½õ¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÂçÊÑ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×
´óÉÕ¤µ¤ì¤¿¸½¶â¤ä¿©ºà¤Ï¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤ÈÁ¾±÷»Ô¤¢¤ï¤»¤Æ60¤«½ê¤Î»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
