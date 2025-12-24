今日24日、このあと近畿では次第に雨の範囲が広がるため、今夜のクリスマスイブのお出かけは、各地で傘が必要になるでしょう。明日25日のクリスマスも、夕方にかけて断続的に雨が降る見込みです。明日25日の夜は中部・南部を中心に天気が回復しますが、寒気の影響で気温は急降下。イルミネーションなどを見に出かける場合はしっかり防寒してください。北部では、夜遅くに雪が降り始める所もあるでしょう。

今日24日 近畿では次第に雨の範囲広がる

今日24日は、前線を伴った低気圧が日本海を東に進んでおり、九州の西の海上にも低気圧が発生しています。昼頃の近畿は湿った空気の流れ込みが強まり、兵庫県や奈良県など所々で雨が降っています。



このあとは、日本海から前線が近づくとともに、西日本の南岸を低気圧が進むため、近畿では次第に広い範囲で雨となるでしょう。今夜はクリスマスイブですが、お出かけになる場合は、各地とも傘が必要になりそうです。なお、奈良県や和歌山県では、夜は局地的に雷を伴い、太平洋沿岸では激しく降る所があるでしょう。雨の降り方にお気をつけください。



今日の日中の最高気温は15℃前後で平年より4℃くらい高い所が多く、和歌山県の串本は18℃の見込みです。近畿付近には、南から暖かい空気が流れ込んでおり、雨の割には寒さは控えめとなるでしょう。

明日25日 近畿は断続的に雨 夜は雪に変わる所も

明日25日、クリスマスの近畿は、引き続き、低気圧や前線の影響で断続的に雨が降り、雷雨となる所があるでしょう。ただ、次第に冬型の気圧配置へと移行するため、夜は中部・南部で晴れてくる一方、北部では雨が降りやすく、夜遅くに雪に変わる所がある見込みです。

明日25日夜から気温急降下

明日25日朝は、まだ上空に比較的暖かい空気が流れ込んでおり、最低気温は10℃前後の所が多い予想です。今夜から明日朝にかけては、それほど冷え込まないでしょう。日中も気温は高めで、最高気温は13℃前後の所が多くなりそうです。



しかし、上空の暖気は、明日25日の夜から急速に寒気と入れ替わる見込みです。夜は、地上で雪が降る目安となる上空1500メートル付近で氷点下6℃以下の強い寒気が、西から徐々に近畿に流れ込み始めるでしょう。地上の気温も夕方以降は急降下し、朝よりも夜の方が格段に寒くなりそうです。夜遅くには、沿岸部では5℃前後、山間部では0℃前後まで気温の下がる所があるでしょう。風が強まる所もある見込みです。クリスマスのイルミネーションなどを見に行く予定のある方は、昼間の暖かさに油断せず、夜はしっかり防寒してお出かけください。