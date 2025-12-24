¡Ö¡ØÈó³Ë»°¸¶Â§¡Ù¤Ï¡ÈÊ¿ÏÂ¤Ã¤Ý¤¯µ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Ê¤ë¡É¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¡¹â»Ô¼óÁêÂ¦¶á¡Ö´±Å¡¶Ú¡×¤Î³ËÊÝÍÈ¯¸À¤òÁ°¼óÁêÊäº´´±¤¬ÍÊ¸î
¡¡´±Å¡´´Éô¡¦A»á¤Ë¤è¤ë¡È³ËÊÝÍÈ¯¸À¡É¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤äÃæ¹ñ¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ëÁû¤®¤È¤Ê¤ê¡¢ÌîÅÞÂ¦¤«¤é¤Ï¤³¤Î´´Éô¤Î¹¹Å³¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤¬¸·¤·¤µ¤òÁý¤¹Ãæ¡¢³ËÊÝÍÈ¯¸À¤Ï¡Ö²á·ã¤Ê°Õ¸«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÊ¸î¤¹¤ëÀìÌç²È¤ÎÀ¼¤â¡£
¡¡ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ç¼óÁêÊäº´´±¤òÌ³¤á¤¿Ä¹Åç¾¼µ×»á¡Ê63¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥ì¥³È¯¸À¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡Ö»ä¤â¼óÁêÊäº´´±»þÂå¡¢µ¼Ô¤ÎÊý¤È³Ë¤ÎÏÃ¤ò¥ª¥Õ¥ì¥³¤Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢°ì¤Ä¤âµ»ö¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¡¢º£²ó¤Ë¸Â¤Ã¤ÆÉ½º»ÂÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ïµ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÈÎ¨Ä¾¤ÊµÄÏÀ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¡¢µ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö³Ë¤ÎµÄÏÀ¼«ÂÎ¤òÉõ¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤â¤½¤â¡ØÈó³Ë»°¸¶Â§¡Ù¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÈÊ¿ÏÂ¤Ã¤Ý¤¯µ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Ê¤ë¡É¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¹ñÌ±¤ÎÌ¿¤ÈÊ¿ÏÂ¤ÊÊë¤é¤·¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¯ºö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£³°Éô´Ä¶¤¬¤³¤ì¤Û¤É¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢ÉÔÃÇ¤Ë¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡Ö35Ç¯¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤Î³ËÃÆÆ¬¿ô¤¬1500È¯¤Ë¡×
¡¡´äÅÄÀ¶Ê¸¸µÎ¦¾åËëÎ½Ä¹¤Ï¡È³ËÊÝÍÈ¯¸ÀÁûÆ°¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸«Êý¤ò¼¨¤¹¡£
¡ÖA»á¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²á·ã¤Ê°Õ¸«¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£º£¡¢ÆüËÜ¤ò¼è¤ê´¬¤¯°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤ÏµÞ·ã¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌÄ«Á¯¤ÏÆüËÜ¤ò¼ÍÄø¤Ë¼ý¤á¤ë³Ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò³«È¯¤·¡¢Ãæ¹ñ¤â³ËÀïÎ¬¤ÎÁý¶¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£240È¯¤À¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤Î³ËÃÆÆ¬¤¬¡¢¤ï¤º¤«4Ç¯¤Ç600È¯¤Þ¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¾×·âÅª¤Ê»î»»¤¬¤¢¤ë¡£ÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¤¬24Ç¯12·î¡¢¸øÉ½¤·¤¿Ãæ¹ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñËÉÇ¯¼¡Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î³ËÃÆÆ¬¤Î¿ô¤Ï30Ç¯¤Ë¤Ï1000È¯¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÊÌ¤ÎÊÆ¹ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢35Ç¯¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤Î³ËÃÆÆ¬¿ô¤¬1500È¯¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤ÏÌó1700È¯¤Ç¤¢¤ê¡¢³ËÀïÎÏ¤Ï¤Û¤ÜÙÉ¹³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢³Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤¹¤é¹Ô¤ï¤º¤Ë¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤ï¤¬¹ñ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ê¥º¥à¤ò·ç¤¤¤¿¡È¶õÁÛÅªÊ¿ÏÂ¼çµÁ¡É¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤³¤ÎÅÀ¡¢¸µ¶õ¾¤ÇÎïß·Âç³ØÆÃÊÌ¶µ¼ø¤Î¿¥ÅÄË®ÃË»á¤¬¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö25Ç¯12·î4Æü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿ÊÆ¹ñ¤Î¡Ø¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼«¹ñÍø±×¤òºÇÍ¥Àè¤¹¤ë¡ØÊÆ¹ñÂè°ì¼çµÁ¡Ù¤¬Á°ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Í³¼çµÁ¼Ò²ñ¤ÎÌÁ¼ç¤¿¤ëÌÌ±Æ¤Ï¼º¤»¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¸ýÊÊ¤Ç¤¢¤ë¡ÈÆ±ÌÁ¹ñ¤¬ÊÆ¹ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤¿¤À¾è¤ê¤·¤Æ¤¤¿¡É¤È¤ÎÈãÈ½¤¬¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî20Ç¯°Ê¾å¡¢ÊÆ¹ñ¤Î°ÂÊÝÀïÎ¬Ê¸½ñ¤¬°ì´Ó¤·¤Æ¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡ÈÄ«Á¯È¾ÅçÈó³Ë²½¡É¤âÈ´¤±Íî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Â³¤±¤Æ¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÊÆ¹ñ¤Î³Ë¤Î»±¤Ï¤Û¤³¤í¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤³¤½¡¢³ËµÄÏÀ¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Ç°Ê©¤Î¤è¤¦¤ËÈó³Ë»°¸¶Â§¤ò¾§¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¹ñÌ±¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ÎÌä¤¤¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢Ä«Æü¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡È³ËÊÝÍ¡É¤Ë¿¨¤ì¤¿¤À¤±¤ÇÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤ÏÎäÀÅ¤Ê³Ë¤ÎµÄÏÀ¤Ê¤É¤È¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Áû¤®Î©¤Æ¤ë¤³¤È¤ÇÃæ¹ñ¤Ë¤ÏÉÕ¤±Æþ¤ë·ä¤òÍ¿¤¨¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÉÔ¿®´¶¤ò»ý¤Ä¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¹ñ±×¾å¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡ÖÌîÅÞ¤ÏÈ¿¼ÍÅª¤ËÈíÌÈ¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
¡¡A»á¤È¶¦¤Ë6·î¤Î³ËÀ¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÄó¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡¢·ó¸¶¿®¹î¸µÆâ³Õ´±Ë¼ÉûÄ¹´±Êä¤â¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤¦¡£
¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬A»á¤ÈÈó³Ë»°¸¶Â§¤Î¸«Ä¾¤·¤òÄó¸À¤·¤¿ºÝ¡¢Ä«Æü¤Ï°ì¹Ô¤âÊó¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º£²ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥ª¥Õ¥ì¥³¤Ç¤Î¡È³ËÊÝÍÈ¯¸À¡É¤òÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤¬¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î´´Éô¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌîÅÞ¤ÏÈ¿¼ÍÅª¤ËÈíÌÈ¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊóÆ»¤Ï·ë²ÌÅª¤ËÀ¯¶É¤ÎºàÎÁ¤òÄó¶¡¤·¤¿¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¼Ò²ñ¤Î¸ø´ï¤Ç¤¢¤ë¿·Ê¹¤¬¤Ê¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤ÎÈ¯¸À¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤ÆÁû¤°¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î³ËÀïÎ¬¤Ï¤¤¤«¤Ë¤¢¤ë¤Ù¤¤«¤òÀµÌÌ¤«¤éÏÀ¤¸¡¢¹ñÌ±ÅªµÄÏÀ¤ò´µ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡12·î25ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥ì¥³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿ÇØ·Ê¡¢A»á¤ÎÁÇ´é¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤ë¡£
