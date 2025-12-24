¡Ú¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡Û¡¡À¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¡¡¡ÖºÂ°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¿´Çï¿ô¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï£Á£Ì£Ó¤Î¿Ê¹Ô¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡×¡Ö¸ÆµÛ¶Ú¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¼ó¤Î¶ÚÎÏ¤âÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ä¡×¡Ú£Á£Ì£ÓÆ®ÉÂ¡Û
£Î£È£Ë¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¥ï¡¼¥ë¥ÉÊüÁ÷¶É¡×¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×Ìò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¸½ºß¡¢£Á£Ì£Ó¡Ê¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡Ë¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤ÎÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¸½¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤â£Á£Ì£Ó¤Ë¹¥¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Á¢ö¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤´¶¤¸¤Ç¤³¤Î¤Þ¤Þ¿Ê¤à¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¸½ºß¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡Ä¸ÆµÛ´ï¤Î¼«Ê¬¤ÎÀßÄê¤òÀèÆü¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¡ÇÓµ¤ÎÌ£´£µ£°¡¡£±Ê¬´Ö¤Î¸ÆµÛ²ó¿ô£±£³²óÅù¡¹¡¢É¸½àÅª¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖºÂ°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¿´Çï¿ô¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï£Á£Ì£Ó¤Î¿Ê¹Ô¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡ÄºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤±¤É¡¡¤Þ¤ë¤Ç¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ä±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¿´Çï¿ô¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Â©¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¸ÆµÛ¶Ú¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¼ó¤Î¶ÚÎÏ¤âÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ä¤½¤í¤½¤í£Á£Ì£Ó¤Î¿Ê¹Ô¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤È¤¯¤Ã¤Ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡Ä¡×¤È¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¿ÈÂÎ¤Ë¤«¤«¤ëÉé²Ù¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¤É¤¦¤â£Á£Ì£Ó¤Ë¹¥¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¥â¥Æ¤ëÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¤µ¤Æ¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡¡¹©É×¤ÈÂÐ¾ÉÎÅË¡¤ÇÂÎ¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¢ö¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯10·î10Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö2024Ç¯10·î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬£Á£Ì£Ó(¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É)¤ËØí´µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸øÉ½¤·¤Æ5Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÉÂ¾õ¤Î¿Ê¹Ô¤ÎÁá¤µ¤«¤é¤¹¤ë¤È 5Ç¯¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤È²ð¸î¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Æ®ÉÂ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÉÂµ¤¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª ¤É¤¦¤«³§¤µ¤ó¡¢Æüº¢¤Î·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ ·ò¹¯¿ÇÃÇ¤â½ÐÍè¤ë¤À¤±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªÍ½ËÉ°åÎÅ¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡Ú¤´¶á½êÊª¸ì¡Û¤Î¡ÖÀ¾Ìî¥¸¥í¡¼¡×Ìò¤ä¡¢¡Ú¥¢¥ê¥¹SOS¡Û¤Î¡Ö¥È¥·¥ª¡×Ìò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
