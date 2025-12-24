パンダドラゴン、「合算シングル」で自己最高を記録し初1位 back number「クリスマスソング」が1年ぶりTOP10入り【オリコンランキング】
メンズアイドルグループ・パンダドラゴンの最新シングル「Winter Song 防衛隊」が、24日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」において、自身初の1位を獲得した。
【画像】新たな衣装に身を包んだ5人体制のパンダドラゴン
週間ポイントは12.2万PT（121,821PT）で、2025年7月28日付での「マジ☆まじない」の週間7.8万PT（77,945PT）を上回る自己最高。2024年9月にリリースした「ないとびふぉーあだんす / パLIFE!パLIKE!パLOUGH!パLOVE!」が持つ自己最高累積ポイント（95,736PT）も上回った。
本作は、同日付「オリコン週間シングルランキング」でも自己最高の初週売上12.2万枚で1位に初登場。オリコン週間音楽ランキングで2冠【※】を獲得した。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
10位には、back numberの「クリスマスソング」が、週間2.0万PT（20,306PT）でランクイン。前週12月22日付での17位から順位を上げ、2024年12月30日付以来、1年ぶりのTOP10入り。
2023年1月2日付で本作初のTOP10入りを記録してから、2024年1月1日付、2024年12月30日付、そして最新2025年12月29日付と、新たなクリスマスの定番曲として約1年周期で合算シングルランキングTOP10入りしている。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月29日付：集計期間:2025年12月15日〜12月21日）＞
【画像】新たな衣装に身を包んだ5人体制のパンダドラゴン
週間ポイントは12.2万PT（121,821PT）で、2025年7月28日付での「マジ☆まじない」の週間7.8万PT（77,945PT）を上回る自己最高。2024年9月にリリースした「ないとびふぉーあだんす / パLIFE!パLIKE!パLOUGH!パLOVE!」が持つ自己最高累積ポイント（95,736PT）も上回った。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
10位には、back numberの「クリスマスソング」が、週間2.0万PT（20,306PT）でランクイン。前週12月22日付での17位から順位を上げ、2024年12月30日付以来、1年ぶりのTOP10入り。
2023年1月2日付で本作初のTOP10入りを記録してから、2024年1月1日付、2024年12月30日付、そして最新2025年12月29日付と、新たなクリスマスの定番曲として約1年周期で合算シングルランキングTOP10入りしている。
PT＝ポイント。今年度は「2025年12月22日付」よりスタート。
「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月29日付：集計期間:2025年12月15日〜12月21日）＞