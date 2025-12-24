TBS NEWS DIG Powered by JNN

ÇÐÍ¥¤ÎÁÒ²Ê¥«¥Ê¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢38ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
 

ÁÒ²Ê¤µ¤ó¤Ï¤­¤Î¤¦23Æü¤Ë¡Ö38ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¼¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¤â¤¦°ìÇ¯¤¿¤Ã¤¿¤Î¡©¡ª¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ã¡ª¡×¡Ö37ºÐ¤Î»ä¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤È¡¢½¼¼Â´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î»Ù¤¨¤¢¤Ã¤Æ¤À¤È¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Çò¤ÎÉ¨¾å¤Î¥·¥ã¥Ä·¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤È¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤ÇÈþµÓ¤òÈäÏª¡£¾È¤ì¤Ä¤Ä¤â´ò¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é½Ë°Õ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û