¡¡µÈËÜ¿·´î·à¤Ï24Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¡ÖÂè47²óµÈËÜ¿·´î·àGM·îÎã²ñ¸«¡×¤ò³«ºÅ¡£ºÂ°÷¤Î¤Î¤Ö¤è¤·¡Ê50¡Ë¤ÏÍèÇ¯1·î25Æü¤Ë¡Ö¤Î¤Ö¤è¤·to¶¸¸Àtoto¡×¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¶¸¸À¤È¿·´î·à¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡£¤Î¤Ö¤è¤·¤Î¾®Ãæ³Ø»þÂå¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤¬¶¸¸À»Õ¤ÎÌÐ»³ÌÐ¡Ê50¡Ë¤Ç¡¢¤½¤ÎÁÄÉã¤Ï¿Í´Ö¹ñÊõ¤Î»ÍÀ¤ÌÐ»³Àéºî¤µ¤ó¡£¡ÖÌÐ»³½¡É§¤µ¤ó¤¬ÌÐ¤µ¤ó¤Î¤¤¤È¤³¡£ÅÁÅý·ÝÇ½¤Ç¤¢¤ë¶¸¸À¤òÂêºà¤È¤·¤Æ¿·´î·à¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÐ»³ÌÐ¡¢ÌÐ»³½¡É§¤Î2¿Í¤â¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤Î¤Ö¤è¤·¤Ï¡Ö¶¸¸À¤Ï2¡Á30Ê¬¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥³¥ó¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾Ð¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¿·´î·àÉ÷¤Î¶¸¸À¡×¤È¿·´î·à¤Î¾Ð¤¤¤òÁýÉý¤µ¤»¤¿¤¤¤È´ê¤¦¡£¡Ö¸ÀÍÕ¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Á´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿Ãæ¤Ë¤â¡È´Ö¡É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£º£²ó¤ÎM¡½1¤Ç¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡È´Ö¡É¤Î¼è¤êÊý¤È¤«¡£²æ¡¹¤âÊÙ¶¯¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÀäÌ¯¤Ê¡È´Ö¡É¤ò¶î»È¤·¤ÆM¡½1²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤¯¤í¤¦¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¾Ð¤¤¤òÄÉµá¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÂÄ¹¤Î¥¢¥¡Ê56¡Ë¤Ïº£Ç¯3·î¤Î½é±é¤¬¹¥É¾¤À¤Ã¤¿ÉñÂæ¡Ö»þ¤¬Íè¤¿¡×¡ÊÍèÇ¯1·î23¡Á26Æü¡Ë¤ÎºÆ±é¤òÈ¯É½¡£¡Ö¥¬¥Á¤Î¤ª¼Çµï¡£Ç®¤¤»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈPR¤·¤¿¡£