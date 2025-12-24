歌手の倖田來未（43）が、“顔出し”した13歳長男を含む家族3ショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】倖田來未と“顔出し”した長男と夫の家族ショット（複数カット）

2011年12月にロックバンド「BACK-ON」のボーカル・KENJI03との結婚を発表し、13歳の長男を育てている倖田。これまでInstagramではKENJI03に寄り添う仲睦まじい夫婦ショットや、アメリカ・ロサンゼルス旅行中の家族ショットなども公開し、家族との日常を発信してきた。

家族ショットに反響

2025年12月23日の更新では、結婚14周年を迎えたことを報告し、“顔出し”家族ショットを披露。「日付をまたいでしまいましたが、結婚記念日でしたー！丸14年！もう15年目かーー。早いものですね。そりゃ息子も身長あたし超えますわ。これからも私の知らないことを教えてください。けんちゃんの言うことは、間違いない。だいたいな。」とコメント。

この投稿には「息子さん初の顔出し感動っ。お二人のいいとこ取り」「ぎゃあーーーっ。めっちゃイケメンくーんやぁ」「息子ちゃん、顔出し!!美形すぎますぅ」「結婚記念日おめでとう。Boy顔出し。めちゃ旦那さんにそっくり」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）