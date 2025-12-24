¡ÖÊì¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤«¤é¡×µÁÊì¤È¤ÎÆ±µï¤¬·è¤Þ¤ê¡¢·ù¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤¿ÏÃ
º£²ó¤Ï¡¢µÁÊì¤È¤ÎÆ±µï¤¬·è¤Þ¤ê¡¢·ù¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÎäÃ¸¤Ç´¶¾ð¤Î¤Ê¤¤µÁÊì¤¬¶ì¼ê¤Ç¡Ä
¡ÖµÁÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢É×¤¬¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡ØÊì¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤«¤é¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¦¤ÏÆ±µï¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÀµÄ¾Æ°ÍÉ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤Ã¤ÆµÁÊì¤ÏÎäÃ¸¤Ç´¶¾ð¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ç¡¢¶ì¼ê¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÆ±µï¤Ï·èÄê»ö¹à¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢»ä¤¬µñÈÝ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡Ä¡Ä¡£
¼«Ê¬¤Î¿Æ¤È¤ÎÆ±µï¤À¤Ã¤Æµ¤¤¬°ú¤±¤ë¤Î¤Ë¡¢´Ø·¸¤ÎÀõ¤¤µÁÍý¤Î¿Æ¤È¤ÎÆ±µï¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯µ¤¤¬¤·¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤¿¤À¤¿¤À·ù¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå½÷À¡¦´Ç¸î»Õ¡¿²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯2·î¡Ë
¢¦ ¤Þ¤¡¤Ç¤â¤³¤Î½÷À¤Ï´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢µÁÊì¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é½õ¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£