「人工知能」が２位、政府が初の基本計画を閣議決定＜注目テーマ＞ 「人工知能」が２位、政府が初の基本計画を閣議決定＜注目テーマ＞

★人気テーマ・ベスト１０

１ フィジカルＡＩ

２ 人工知能

３ 金利上昇メリット

４ ペロブスカイト太陽電池

５ 半導体

６ 地方銀行

７ 防衛

８ レアアース

９ ＴＯＰＩＸコア３０

１０ 親子上場



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「人工知能（ＡＩ）」が２位となっている。



政府は２３日、初となるＡＩ基本計画を閣議決定した。「世界で最も開発・活用しやすい国」を目指し、リスク対応を図りながら柔軟かつ迅速に政策を推進していく方針を明記。信頼できるＡＩ基盤モデルの開発のほか、ロボットや機械をＡＩで制御する「フィジカルＡＩ」の導入促進などを盛り込んだ。



直近では、ソフトバンク<9434.T>など国内十数社が来春にも設立する国産ＡＩ開発の新会社に対し、政府が支援に乗り出す計画であることが報じられた。２０２６年度からの５年間で総額１兆円規模を支援する予定という。ＡＩ分野でリードする米中を念頭に、官民一体で巻き返しを図っていく狙いがあるとみられる。



関連銘柄の裾野は広いが、中核は前述のソフトバンクの親会社であるソフトバンクグループ<9984.T>。加えて、半導体関連のアドバンテスト<6857.T>や東京エレクトロン<8035.T>、ディスコ<6146.T>、電線のフジクラ<5803.T>などだ。ここ最近注目度が高まっているフィジカルＡＩに絡んでは、主力どころはファナック<6954.T>や安川電機<6506.T>だが、中小型では川田テクノロジーズ<3443.T>や豆蔵<202A.T>、菊池製作所<3444.T>、ヒーハイスト<6433.T>への注目度が高い。



出所：MINKABU PRESS