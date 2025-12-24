¡ÚNBA»î¹çÂ®Êó¡Û2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë ¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥È vs ¥È¥í¥ó¥È¡¦¥é¥×¥¿ー¥º
¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥È vs ¥È¥í¥ó¥È¡¦¥é¥×¥¿ー¥º
ÆüÉÕ¡§2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
³«ºÅÃÏ¡§¥«¥»¥ä¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊMiami¡Ë
ºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥È 91 - 112 ¥È¥í¥ó¥È¡¦¥é¥×¥¿ー¥º
¡¡NBA¤Î¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥ÈÂÐ¥È¥í¥ó¥È¡¦¥é¥×¥¿ー¥º¤¬¥«¥»¥ä¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊMiami¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥È¥í¥ó¥È¡¦¥é¥×¥¿ー¥º¤¬¥êー¥É¤·16-21¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤ÏÎ¾¥Áー¥àÙÉ¹³¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥È¥í¥ó¥È¡¦¥é¥×¥¿ー¥º¤¬¥êー¥É¤·44-51¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥È¥í¥ó¥È¡¦¥é¥×¥¿ー¥º¤¬»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó67-82¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥È¥í¥ó¥È¡¦¥é¥×¥¿ー¥º¤¬»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó91-112¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥È¥í¥ó¥È¡¦¥é¥×¥¿ー¥º¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2025-12-24 12:15:12 ¹¹¿·