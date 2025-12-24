¤ª¤»¤Á¤Ï¡Ö3ÉÊ¡×¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¡©°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ª¤»¤Á¤Î´ðËÜ¡ÚÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤Ç¯ËöÇ¯»Ï¡Û
¤ªÀµ·î¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿©Âî¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤¬¡Ö¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¡×¡£ÀÎ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¤ª¤»¤Á¤Ë¤Ï¡¢Ç¯¿ÀÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¿·¤·¤¤Ç¯¤Ø¤Î´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤äÍ³Íè¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¸½ÂåÎéË¡¸¦µæ½ê¡×¼çºË¤Î´ä²¼Àë»ÒÀèÀ¸¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö½Ë¤¤ºè¡×3ÉÊ¤Î¤¢¤È¤Ò¤È¤Ä¡£Åì¤ÏÅÄºî¤ê¡¢À¾¤Ï¤¿¤¿¤¤´¤Ü¤¦
¡Ö¤ª¤»¤Á¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¤â¤È¤Ï¡Ö¤ªÀá¶ç¡ÊÀá¶¡¡Ë¡×¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¸ÞÀá¶ç¨¡¨¡¿ÍÆü¡¢¾åÌ¦¡¢Ã¼¸á¡¢¼·Í¼¡¢½ÅÍÛ¨¡¨¡¤Î½Ë¤¤Á·¤¹¤Ù¤Æ¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤ªÀµ·î¤¬ÆÃÊÌ¤Ë¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤Æü¤È¤·¤Æ½Å¤ó¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡Ø¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¡Ù¤È¤¤¤¨¤ÐÀµ·îÎÁÍý¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È´ä²¼ÀèÀ¸¡£
¤ª¤»¤Á¤Ï¡¢¸Þ¹òË¾÷¤äÌµÉÂÂ©ºÒ¡¢»ÒÂ¹ÈË±É¤È¤¤¤Ã¤¿´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÇ¯¿ÀÍÍ¤Ë¤ª¶¡¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¡¢²ÈÂ²¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯ÎÁÍý¤Ç¤¹¡£
ÀÎ¤Ï¡ÖÆü¤¬Êë¤ì¤ë¤È¿·¤·¤¤Æü¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÏÇ¯±Û¤·¤Î½Ë¤¤Á·¤È¤·¤ÆÂç³¢Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬½¬¤ï¤·¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤·¤¤¿¤ê¤Î¾å¤Ç¤Ï¡¢Âç³¢Æü¤ÎÌë¤Ë¤ª¤»¤Á¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬Àµ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¡¢¼ÂºÝ¤ËËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤Î°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤â¤½¤ÎÉ÷½¬¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¸½Âå¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤ÎÍ½Äê¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Âç³¢Æü¤ÎÍ¼Êý¤Ç¤â¸µÆü°Ê¹ß¤Ç¤â¡¢²ÈÄí¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡£
¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Ç¯Ëö¤ÎË»¤·¤¤»þ´ü¤Ë²¿ÉÊ¤â¤ÎÎÁÍý¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤»¤Á¤½¤Î¤â¤Î¤ò¾ÊÎ¬¤¹¤ë²ÈÄí¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö½Ë¤¤ºè¡Ê¤¤¤ï¤¤¤¶¤«¤Ê¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´ðËÜ¤Î3ÉÊ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö´ØÅì¤Ç¤Ï¹õÆ¦¡¦ÅÄºî¤ê¡Ê¤´¤Þ¤á¡Ë¡¦¿ô¤Î»Ò¡¢´ØÀ¾¤Ç¤Ï¹õÆ¦¡¦¤¿¤¿¤¤´¤Ü¤¦¡¦¿ô¤Î»Ò¡£¤³¤Î3¤Ä¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢ÉÔÏ·Ä¹¼÷¡¢Ëºî¡¢»ÒÂ¹ÈË±É¤Ê¤É¤Î°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¡¢¤ª¤»¤Á¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤³¤Î3ÉÊ¤¬¤½¤í¤¨¤Ð¡¢¤ª¤»¤Á¤Î·Á¤ÏÄ´¤¦¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
³Î¤«¤Ë¤³¤Î3ÉÊ¤Ï¡¢¤ªÀµ·î¤¬¶á¤Å¤¯¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¤âÉ¬¤ºÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¼ê¤Å¤¯¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¹¤®¤º¡¢»ÔÈÎÉÊ¤â¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
ÅÁÅý¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ë¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸½Âå¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¹ç¤Ã¤¿·Á¤Ç³Ú¤·¤à¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ç¤¹¡£Î©ÇÉ¤Ê½ÅÈ¢¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼ê¤Î¹þ¤ó¤ÀÎÁÍý¤òÊÂ¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤ªÀµ·î¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ï¡¢¡Ö½Ë¤¤ºè¡×3ÉÊ¤À¤±¤Ç¤â¤½¤í¤¨¤Æ¡¢Âç³¢Æü¤«¤é¸µÆü¤Ø¤ÈÂ³¤¯²º¤ä¤«¤Ê²ÈÂ²¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä
▶´ä²¼Àë»ÒÀèÀ¸
¡Ö¸½ÂåÎéË¡¸¦µæ½ê¡×¼çºË¡£NPO¥Þ¥Ê¡¼¶µ°é¥µ¥Ý¡¼¥È¶¨²ñÍý»ö¡¦ÁêÃÌÌò¡£30ºÐ¤«¤é¥Þ¥Ê¡¼¤ÎÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¡¢Á´ÆüËÜºîË¡²ñ¤Î¸Î¡¦ÆâÅÄ½¡µ±»á¡¢¾®³Þ¸¶Î®¡¦¸Î¾®³Þ¸¶À¶¿®»á¤Î¤â¤È¤Ç¥Þ¥Ê¡¼¤äºîË¡¤ò³Ø¤Ö¡£¸½ºß¤Ï¥Þ¥Ê¡¼¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¡¢³Ø¹»¡¢¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤Ç»ØÆ³¤ä¸¦½¤¡¢¹Ö±é²ñ¤ò¹Ô¤¦¡£¡Ø40ºÐ¤Þ¤Ç¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÃÑ¤ò¤«¤¯ ¤Ç¤¤ëÂç¿Í¤Î¥Þ¥Ê¡¼260¡Ù¡ÊÃæ·Ð¤ÎÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÁê¼ê¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤¤ä¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¿´¤¯¤Ð¤ê¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£¶áÃø¤Ë¡Ø77ºÐ¤Î¸½Ìò¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë¥Þ¥Ê¡¼¤Î¶µ²Ê½ñ ËÜÅö¤Î¹¬¤»¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ò¥ó¥È¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¡£
Ê¸¡á¹âÍüÆà¡¹¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡áÊ÷ Ä»»Ò