EXILE TAKAHIRO＆ØMI、サプライズ演出＆名曲熱唱でお互いの“まだ世に見せたことがない顔”を引き出す

EXILE TAKAHIROと三代目 J SOUL BROTHERSのOMI（「O」は、ストローク有りが正式表記）による冠番組『TAKAHIRO ＆ OMIのおたがいプロデュース』が、12月24日24時30分から放送となる。

■「一生忘れられない思い出になると思います」（OMI）

TAKAHIROとOMIがお互いをプロデュースし合い、“まだ世に見せたことがない顔”を引き出す本番組。

今回TAKAHIROは、OMIファンの新婦の結婚式を全力でプロデュース。なすなかにしと共に結婚式に潜入し、TAKAHIROプロデュースのサプライズ演出を敢行する。実は新郎も仕掛け人として参加した今回のこの一大サプライズ。新婦が大好きなOMIが出演したなれそめVTRに加え、会場には実際にOMI本人も潜入して新婦に急接近も…!? 「バレない」となぜか強気のOMIだが、果たして新婦にバレずにミッションを遂行できるのか？

ラストは新郎新婦の前で、三代目J SOUL BROTHERSの名曲「LOVE SONG」を披露。「僕も一生忘れられない思い出になると思います」というOMIに、TAKAHIROも「今まで見たことがないOMIの表情が見られた」と満足げな表情を見せていた。

一方、OMIのプロデュースでは、OMIが選曲したクリスマスの時期にぴったりな名曲を熱唱。「TAKAHIROさんの洋楽が聴きたい」というOMIの希望でリチャード・マークスの「Now And Forever」とバックストリート・ボーイズの名曲「I Want It That Way」を届ける。OMIも「こういう機会がないとなかなか洋楽を歌うことがないなと思って選曲しました」と、選曲にも自信たっぷりで臨む。

さらに、TELASAでは、見逃し配信に加え、オリジナルコンテンツとして、地上波ではオンエアしなかった楽曲を独占配信決定。TAKAHIRO＆OMIによるクリスマスの名曲、B’zの「いつかのメリークリスマス」やパフォーマンス初披露となるEXILE「M＆A」など貴重なステージが続々と届けられる。

「今まで歌ったことがない曲を一緒に歌ったりしたので新鮮なのに、OMIと一緒だから落ち着く部分もありました」とTAKAHIRO。OMIも「TAKAHIROさんが歌っている『M＆A』はTELASAでしか聞けません」と力を込めた。

■番組情報

テレビ朝日系『TAKAHIRO & OMIのおたがいプロデュース』

12/24（水）24:30～25:30 ※関東ローカル

出演：EXILE TAKAHIRO OMI（三代目 J SOUL BROTHERS） なすなかにし

