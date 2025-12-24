Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramのストーリーズやXを更新し、『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』東京ドーム公演に関連するオフショットを公開。若槻千夏から贈られたフラワースタンドとの記念ショットや、aikoとの2ショットなど、ライブの余韻とオフの空気感が伝わる投稿に注目が集まっている。

■佐久間大介＆宮舘涼太、若槻千夏からのフラワースタンドと記念ショット

ストーリーズで公開されたのは、フラワースタンドの前で撮影された佐久間と宮舘涼太の自撮りショット。若槻プロデュースのキャラクター“クマタン”や雪だるまの装飾があしらわれた、クリスマスムードたっぷりのフラワースタンドの中央には「御祝 若槻千夏より」と記された札が添えられており、佐久間はその札を指差すようなポーズを見せ、宮舘は“ラヴィットポーズ”を披露している。

黒パーカーにゴールドのチェーンネックレスを合わせた宮舘と、ピンクヘアが印象的な佐久間が並ぶショットには、「若槻姐さん！！ありがとうございます！」と感謝のメッセージも記されており、『ラヴィット！』で共演する3人の関係性の近さがうかがえる。

■東京ドーム公演後のオフショットも公開。まとめ髪スタイルにも注目

また、Xでは「#SnowMan東京ドーム1日目 ありがとうございました（^^）」とつづり、会場内に掲げられたツアーバナーを背景にした写真も投稿。ピンクヘアをヘアクリップでまとめた髪に白パーカーを合わせ、ゴールドとシルバーのチェーンネックレス、黒のネイルがアクセントになっている。ロゴを指差す構図も印象的で、ライブ直後ならではの余韻が漂っている。

■「aikoさん来てくれた（^^）」ピースでの2ショットも

さらに別の投稿では、「aikoさん来てくれた（^^）」とつづり、aikoとの2ショットも公開。カジュアルな装いで並び、互いにピースサインを見せる姿からは、リラックスした空気感が伝わってくる。

公演の熱気とともに、人とのつながりや感謝の気持ちがにじむ一連の投稿。ステージ上とはまた違った、佐久間の素顔が垣間見える内容となっている。

SNSでは「爆イケビジュのだてさく」「ラヴィットファミリー最高」「かわいい尊い」「身長差がメロい」「人脈すごい」「髪型かわいい」「まとめ髪やばきゅん」「どこを切り取っても美しい」などの声が寄せられている。

