¸©Æâ¤Î¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Ç2³Ø´ü½ª¶È¼°¡¡»ùÆ¸¡ÖÀã¤¬¹ß¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×14Æü´Ö¤ÎÅßµÙ¤ß¤Ø
¡¡¸©Æâ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Ç24Æü¡¢2³Ø´ü¤Î½ª¶È¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¯»ùÅç»Ô¤Î¹ÓÅÄ¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢Ìó410¿Í¤Î»ùÆ¸¤¬ÂÎ°é´Û¤Ë½¸¤Þ¤ê½ª¶È¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼°¤Ç¤Ï¡¢ÃÝ²¼¸øÇî¹»Ä¹¤¬¡ÖÅßµÙ¤ß¤Ï¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤òÉÕ¤±¤ÆÎÉ¤¤Ç¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»ùÆ¸¤ÎÂåÉ½¤¬2³Ø´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢3³Ø´ü¤ÎÌÜÉ¸¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(»ùÆ¸ÂåÉ½¡¦1Ç¯Ãæ»³±Í²ð¤µ¤ó)
¡Ö2³Ø´ü¤Î»×¤¤½Ð¤Ï»ýµ×ÁöÂç²ñ¤Ç¤¹¡£Îý½¬¤òÂ³¤±¤ÆËÜÈÖ¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£3³Ø´ü¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÍ§Ã£¤ÈËèÆüÃçÎÉ¤¯Í·¤Ö¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü¤«¤éÅßµÙ¤ß¡£Àã¤¬¹ß¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤óÍ·¤ó¤Ç³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡×
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢25Æü¤«¤é14Æü´Ö¤ÎÅßµÙ¤ß¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£3³Ø´ü¤Î»Ï¶È¼°¤Ï1·î8Æü¤Ç¤¹¡£