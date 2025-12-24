¶å½£´Ç¸îÊ¡»ãÂç³Ø¤ò¡Ö¸øÎ©²½¡× ¶ÌÌ¾»Ô¤¬É½ÌÀ¡¡ÌÜÉ¸¤Ï2027Ç¯ÅÙ³«³Ø¡¡·§ËÜ
·§ËÜ¸©¶ÌÌ¾»Ô¤Ï¡¢»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë»äÎ©¤Î¶å½£´Ç¸îÊ¡»ãÂç³Ø¤ò¸øÎ©²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¶å½£´Ç¸îÊ¡»ãÂç³Ø¤ò¡Ö¸øÎ©²½¡× ¶ÌÌ¾»Ô¤¬É½ÌÀ¡¡ÌÜÉ¸¤Ï2027Ç¯ÅÙ³«³Ø¡¡·§ËÜ
¶å½£´Ç¸îÊ¡»ãÂç³Ø¤Ï¾¯»Ò²½¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Âç³Ø²þ³×¤Î¤¿¤á¤Ë¸øÎ©²½¤ò»Ô¤ËÍ×Ë¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸¡Æ¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÌÌ¾»Ô Â¢¸¶Î´¹À»ÔÄ¹¡Ö¶å½£´Ç¸îÊ¡»ãÂç³Ø¤ÏÎáÏÂ9Ç¯¡Ê2027Ç¯¡Ë4·î1Æü¤Î³«³Ø¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¸øÎ©Âç³ØË¡¿Í²½¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸øÎ©²½¸å¤Î±¿±Ä¤òÃ´¤¦¸øÎ©Âç³ØË¡¿Í¤ÎÇ§²Ä¿½ÀÁ¤òÍèÇ¯ÅÙ¤«¤é¸©¤Ë¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸øÎ©²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºâÀ¯´ðÈ×¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢¶µ°é¤Î¼Á¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤Î¸þ¾å¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ëÂç³Ø¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ëÂç³Ø¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
