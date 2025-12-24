¡Ö¿åËóÉÂ¤ÈÇ§Äê¤ò¡×¹µÁÊ¿³¤ÇÃË½÷7¿Í¤¬ºÇ¸å¤Î°Õ¸«ÄÄ½Ò¡¡¡Ö²Ê³ØÅª¤Ê¹ÔÀ¯¤¹¤Ù¤¡×¡ÖÊÐ¸«¡¦º¹ÊÌÍý²ò¤·¤Æ¡×¡¡·§ËÜ¡¦¼¯»ùÅç
·§ËÜ¤È¼¯»ùÅç¤ÎÃË½÷7¿Í¤¬¿åËóÉÂ¤ÎÇ§Äê¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëºÛÈ½¤Î¹µÁÊ¿³¤¬¡¢12·î22Æü¤Ë¸¶¹ðÂ¦¤ÎºÇ¸å¤Î°Õ¸«ÄÄ½Ò¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢·ë¿³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºÛÈ½¤Ï¡¢¿åËóÉÂ¤¬¸ø¼°³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿1956Ç¯Á°¸å¤ËÉÔÃÎ²Ð³¤¤Î±è´ß¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸¶¹ð¤Î7¿Í¤¬¡¢¾É¾õ¤Ê¤É¤«¤é¿åËóÉÂ¤ÎÇ§Äê¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
·§ËÜÃÏºÛ¤Ï2023Ç¯3·î¤ÎÈ½·è¤Ç¸¶¹ð¤ÎÁÊ¤¨¤òÂà¤±¤Þ¤·¤¿¡£
12·î22Æü¤Î¹µÁÊ¿³¤Ç¸¶¹ð7¿Í¤¬ºÇ¸å¤Î°Õ¸«ÄÄ½Ò¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¿ô»ú¤Ë´ð¤Å¤¯²Ê³ØÅª¤Ê¹ÔÀ¯¤ò¤¹¤Ù¤¡×¡Ö¿åËóÉÂ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÐ¸«¤äº¹ÊÌ¤¬¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÀµ¤·¤¤È½·è¤òµá¤á¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
È½·è¤ÏÍèÇ¯4·î23Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
